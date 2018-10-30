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21:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Игроки «Реала» хотят возвращения Зидана

Футболисты «Реала» хотят, чтобы команду вновь возглавил Зинедин Зидан, утверждает издание Sport.

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Источник: Reuters

46-летний француз был главным тренером «королевского клуба» с 2016 по 2018 год, а затем покинул этот пост по собственному желанию.

Сообщается, что за возвращение Зидана выступили звездные игроки команды, которые выиграли три Лиги чемпионов подряд под его руководством.

Напомним, 29 октября Хулен Лопетеги был уволен с поста главного тренера «королевского клуба» из-за неудовлетворительных результатов: 9-е место в чемпионате Испании после десяти туров.

Основными кандидатами на пост главного тренера «Реала» являются Антонио Конте (экс-«Ювентус» и «Челси») и Маурисио Покеттино («Тоттенхэм»).

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