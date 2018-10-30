Кариус сбежал из «Ливерпуля» в Турцию. Но и там у него все ужасно

Источник: Sport24

26 мая Кариус выдал худший матч в карьере, привезя два гола в финале Лиги чемпионов. Следующие несколько дней его соцсети взрывались от угроз болельщиков. Детям Лориса желали умереть от рака, а сам он страдал бессонницей.

Через три месяца Кариус отправился в двухлетнюю аренду в «Бешикташ», чтобы восстановить нервную систему. Прощаясь, Клопп назвал Лориса «фантастическим вратарем», но в Турции у немца что-то пошло не так. По данным Fotomac, «Бешикташ» настолько разочаровался в Лорисе, что собирается вернуть его в «Ливерпуль» уже зимой.

Немец провел 10 официальных матчей за «Бешикташ», пропустив в них 15 мячей при одной сухой игре. В первом же матче он ошибся на выходе, а его новая команда упустила победу.

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Кошмар продолжился на тренировках:

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Сразу после приезда Кариуса Daily Mail распространило такую цитату вратаря — с ссылкой на турецкое медиа: «В Англии у меня было не так много болельщиков, и я могу сказать, что большинство из них — женщины». Кариус опроверг факт интервью, но через пару недель уже по-настоящему наехал на Серхио Рамоса, объяснив провал в финале ЛЧ ударом в лицо от испанца.

«Серхио так и не извинился передо мной. Может, у него просто нет моего номера… Позже мне диагностировали сотрясение мозга и ослабление бокового зрения. Поймите, я не использую это как отмазку. Но, объективно, в том сезоне я играл стабильно и таких жутких ошибок не допускал. И мне тяжело представить, что я бы так облажался в нормальных обстоятельствах».

В начале октября «Бешикташ» играл с «Мальме», и шведские болельщики решили потроллить вратаря баннером «У него все время болит голова, и все мячи пролетают мимо него. Здорово, что сегодня Кариус играет против нас».

Судя по всему, он подействовал — турки проиграли 0:2, а Кариус пропустил после подачи с фланга и рикошета от Джанера Эркина. В следующем еврокубковом матче — против «Генка» в воротах «Бешикташа» побывало уже четыре мяча.