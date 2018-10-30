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21:34 (мск), источник: ТАСС

ФИФА пожизненно отстранила бывшего главу Футбольной ассоциации Ганы

ТАСС, 30 октября. Бывший глава Футбольной ассоциации Ганы (GFA) Квеси Ньянтакьи пожизненно отстранен от футбольной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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В июне Ньянтакьи оказался в центре коррупционного скандала в ганском футболе после того, как вышел документальный фильм, в котором показывается, как он и другие высокопоставленные чиновники федерации берут взятки. По итогам фильма правительство страны распустило ассоциацию и начало расследование.

Комитет по этике ФИФА признал Ньянтакьи виновным по трем пунктам кодекса этики. Ему запрещена любая деятельность в сфере футбола как на международном, так и на национальном уровне. Кроме того, на него наложен штраф в размере 500 тыс. швейцарских франков (около $498 тыс.).

Ньянтакьи являлся членом совета Международной федерации футбола (ФИФА), он занимал пост президента Футбольной ассоциации Ганы с 2005 года.

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