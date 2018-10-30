ФИФА пожизненно отстранила бывшего главу Футбольной ассоциации Ганы

В июне Ньянтакьи оказался в центре коррупционного скандала в ганском футболе после того, как вышел документальный фильм, в котором показывается, как он и другие высокопоставленные чиновники федерации берут взятки. По итогам фильма правительство страны распустило ассоциацию и начало расследование.

Комитет по этике ФИФА признал Ньянтакьи виновным по трем пунктам кодекса этики. Ему запрещена любая деятельность в сфере футбола как на международном, так и на национальном уровне. Кроме того, на него наложен штраф в размере 500 тыс. швейцарских франков (около $498 тыс.).