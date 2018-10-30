ФИФА пожизненно отстранила бывшего главу Футбольной ассоциации Ганы
ТАСС, 30 октября. Бывший глава Футбольной ассоциации Ганы (GFA) Квеси Ньянтакьи пожизненно отстранен от футбольной деятельности. Об этом сообщает
ТАСС, 30 октября. Бывший глава Футбольной ассоциации Ганы (GFA) Квеси Ньянтакьи пожизненно отстранен от футбольной деятельности. Об этом сообщает
В июне Ньянтакьи оказался в центре коррупционного скандала в ганском футболе после того, как вышел документальный фильм, в котором показывается, как он и другие высокопоставленные чиновники федерации берут взятки. По итогам фильма правительство страны распустило ассоциацию и начало расследование.
Комитет по этике ФИФА признал Ньянтакьи виновным по трем пунктам кодекса этики. Ему запрещена любая деятельность в сфере футбола как на международном, так и на национальном уровне. Кроме того, на него наложен штраф в размере 500 тыс. швейцарских франков (около $498 тыс.).
Ньянтакьи являлся членом совета Международной федерации футбола (ФИФА), он занимал пост президента Футбольной ассоциации Ганы с 2005 года.