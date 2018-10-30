«Наполи» ведёт переговоры с Кавани

Источник: Reuters

По информации издания, представители уругвайского футболиста провели первые переговоры с руководством итальянской команды. Встреча сторон прошла успешно. Отмечается, что 31-летний футболист согласен на понижение зарплаты ради выступления за неаполитанцев. Семья Кавани до сих пор проживает в Неаполе.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы мадридские «Реал» и «Атлетико».