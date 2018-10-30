Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.10
Тоттенхэм Хотспур0
Манчестер Сити1
Футбол. Кубок России
31.10
Оренбург
Тюмень
Футбол. Кубок России
31.10
Урал
Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
31.10
Локомотив
Енисей
Футбол. Кубок России
31.10
Ахмат
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
31.10
Милан
Дженоа
Все события
Фоторепортажи
10Дубль Роналду, осечка «Монако» и другие события выходных
12«Спартак» отстоял ничью в Глазго
22:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Наполи» ведёт переговоры с Кавани

Нападающий «ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани может вернуться в «Наполи», сообщает Football Italia.

Наверх
Источник: Reuters

По информации издания, представители уругвайского футболиста провели первые переговоры с руководством итальянской команды. Встреча сторон прошла успешно. Отмечается, что 31-летний футболист согласен на понижение зарплаты ради выступления за неаполитанцев. Семья Кавани до сих пор проживает в Неаполе.

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы мадридские «Реал» и «Атлетико».

Напомним, что уругвайский нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ». В текущем сезоне Кавани провёл в составе французской команды 7 матчей, стал автором пяти забитых мячей и отметился двумя результативными передачами. Уругваец выступал за «Наполи» с 2010 по 2013 год.

Наполи
НовостиМатчиСоставСтатистика
ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Русская фигуристка разделась во время показательного выступления в Канаде!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
В погоне за мечтой. Как дела у россиян, сменивших КХЛ на НХЛ
UFC не отпускает Хабиба в бокс. Мейвезера зовут в октагон
Мустафина привела россиянок к серебру. Она очень крута
Бывший тренер «Спартака» отказался возглавить «Реал Мадрид»
СМИ: Новый тренер в «Спартаке» появится не раньше понедельника
Приз лучшему игроку примеры могут назвать в чести Месси
Чалов интересен середняку АПЛ: кто его может купить?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь