«Наполи» ведёт переговоры с Кавани
Нападающий «ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани может вернуться в «Наполи», сообщает Football Italia.
Нападающий «ПСЖ и сборной Уругвая Эдинсон Кавани может вернуться в «Наполи», сообщает Football Italia.
По информации издания, представители уругвайского футболиста провели первые переговоры с руководством итальянской команды. Встреча сторон прошла успешно. Отмечается, что 31-летний футболист согласен на понижение зарплаты ради выступления за неаполитанцев. Семья Кавани до сих пор проживает в Неаполе.
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы мадридские «Реал» и «Атлетико».
Напомним, что уругвайский нападающий является лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ». В текущем сезоне Кавани провёл в составе французской команды 7 матчей, стал автором пяти забитых мячей и отметился двумя результативными передачами. Уругваец выступал за «Наполи» с 2010 по 2013 год.