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30 октября, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Игроки «Реала» хотели, чтобы основным вратарем был Навас, а не Куртуа

Футболисты «Реала» были не согласны с решением экс-главного тренера «королевского клуба» Хулена Лопетеги сделать Тибо Куртуа основным вратарем, утверждает ESPN.

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Источник: Reuters

Они хотели видеть на этой позиции Кейлора Наваса.

Лопетеги проигнорировал просьбу футболистов: в матчах чемпионата Испании ворота защищал Куртуа, а в Лиге чемпионов — Навас. 29 октября 52-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Реала».

В текущем сезоне Куртуа провел 8 матчей за «королевский клуб» и пропустил 13 голов, Навас принял участие в 6 встречах и пропустил 7 мячей.

«Реал» после 10 туров занимает 9-е место в чемпионате Испании, имея в активе 14 очков.

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