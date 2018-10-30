СМИ: Игроки «Реала» хотели, чтобы основным вратарем был Навас, а не Куртуа

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Они хотели видеть на этой позиции Кейлора Наваса.

Лопетеги проигнорировал просьбу футболистов: в матчах чемпионата Испании ворота защищал Куртуа, а в Лиге чемпионов — Навас. 29 октября 52-летний специалист был уволен с поста главного тренера «Реала».

В текущем сезоне Куртуа провел 8 матчей за «королевский клуб» и пропустил 13 голов, Навас принял участие в 6 встречах и пропустил 7 мячей.