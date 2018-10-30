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30 октября, источник: Чемпионат.com

ПСВ сенсационно вылетел из Кубка Нидерландов

В матче 1/16 финала Кубка Нидерландов ПСВ неожиданно проиграл «Валвейку», который выступает во втором дивизионе, и вылетел из турнира.

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Счёт уже на первой минуте открыл Эрик Гутьеррес, но затем положение уравнял Инго ван Верт. На 76-й минуте ПСВ вновь вывел вперед Мауро Жуниор, но гостям удалось отыграться в компенсированное время, отличился Даррен Матсен. Победу «Валвейку» принёс гол всё того же Матсена в дополнительное время.

Стоит отметить, что это поражение стало первым для ПСВ в этом сезоне во внутренних соревнованиях. В чемпионате Нидерландов клуб из Эйндховена уверенно лидирует, одержав 10 побед в стартовых 10 турах. При этом в Лиге чемпионов ПСВ, набрав 1 очко, занимает последнее место в турнирной таблице группы В.

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