ПСВ сенсационно вылетел из Кубка Нидерландов

Счёт уже на первой минуте открыл Эрик Гутьеррес, но затем положение уравнял Инго ван Верт. На 76-й минуте ПСВ вновь вывел вперед Мауро Жуниор, но гостям удалось отыграться в компенсированное время, отличился Даррен Матсен. Победу «Валвейку» принёс гол всё того же Матсена в дополнительное время.

Стоит отметить, что это поражение стало первым для ПСВ в этом сезоне во внутренних соревнованиях. В чемпионате Нидерландов клуб из Эйндховена уверенно лидирует, одержав 10 побед в стартовых 10 турах. При этом в Лиге чемпионов ПСВ, набрав 1 очко, занимает последнее место в турнирной таблице группы В.