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30 октября, источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Перес хочет, чтобы Моуринью возглавил «Реал»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Реал».

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Источник: Reuters

Как утверждает Daily Record, президент «королевского клуба» Флорентино Перес хочет видеть 55-летнего португальца на этом посту.

Сам Моуринью пока планирует продолжать работать в «МЮ». На пост главного тренера «Реала» также претендуют экс-наставник «Челси» и «Ювентуса» Антонио Конте и рулевой «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

Напомним, 29 октября Хулен Лопетеги был отправлен в отставку с поста главного тренера «Реала». «Королевский клуб» занимает 9-е место в чемпионате Испании после 10 туров, имея в активе 14 очков.

Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» выигрывали чемпионат Испании.

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