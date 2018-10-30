СМИ: Перес хочет, чтобы Моуринью возглавил «Реал»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Реал».
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может возглавить «Реал».
Как утверждает Daily Record, президент «королевского клуба» Флорентино Перес хочет видеть 55-летнего португальца на этом посту.
Сам Моуринью пока планирует продолжать работать в «МЮ». На пост главного тренера «Реала» также претендуют
Напомним, 29 октября Хулен Лопетеги был отправлен в отставку с поста главного тренера «Реала». «Королевский клуб» занимает 9-е место в чемпионате Испании после 10 туров, имея в активе 14 очков.
Моуринью уже возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» выигрывали чемпионат Испании.