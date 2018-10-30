СМИ: Перес хочет, чтобы Моуринью возглавил «Реал»

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Как утверждает Daily Record, президент «королевского клуба» Флорентино Перес хочет видеть 55-летнего португальца на этом посту.

Сам Моуринью пока планирует продолжать работать в «МЮ». На пост главного тренера «Реала» также претендуют экс-наставник «Челси» и «Ювентуса» Антонио Конте и рулевой «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино.

Напомним, 29 октября Хулен Лопетеги был отправлен в отставку с поста главного тренера «Реала». «Королевский клуб» занимает 9-е место в чемпионате Испании после 10 туров, имея в активе 14 очков.