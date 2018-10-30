Текущие события
Футбол. Зарубежный
29.10
Тоттенхэм Хотспур0
Манчестер Сити1
Футбол. Кубок России
14:00
Оренбург
Тюмень
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
Енисей
Футбол. Кубок России
19:30
Ахмат
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Дженоа
Все события
Фоторепортажи
13«Локомотив» уступил «Порту», Фернандеш не пожал руку Семину
10«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Динамо»
30 октября, источник: Чемпионат.com

«Валенсия» без Черышева одолела «Эбро» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Эбро» принимал «Валенсию».

Наверх

Встреча команд состоялась на стадионе «Ла-Ромареда» в Сарагосе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 29-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику хозяев Тьяго Португе и удалил игрока с поля. На 62-й минуте счёт встречи открыл защитник «Эбро» Джон Андер Амелибия. Через 9 минут ответный гол забил нападающий «летучих мышей» Сантьяго Лоренсо. На 80-й минуте гости вышли вперёд в счёте благодаря второму голу Лоренсо.

Ответный матч 1/16 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Эбро» состоится 5 декабря.

Напомним, полузащитник «Валенсии» Денис Черышев пропускал этот матч, так как проходит восстановление после повреждения.

Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Русская фигуристка разделась во время показательного выступления в Канаде!
Российскую спортсменку выгнали из сборной за пост в "Инстаграме"!
В погоне за мечтой. Как дела у россиян, сменивших КХЛ на НХЛ
UFC не отпускает Хабиба в бокс. Мейвезера зовут в октагон
Мустафина привела россиянок к серебру. Она очень крута
Бывший тренер «Спартака» отказался возглавить «Реал Мадрид»
СМИ: Новый тренер в «Спартаке» появится не раньше понедельника
Приз лучшему игроку примеры могут назвать в чести Месси
Чалов интересен середняку АПЛ: кто его может купить?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь