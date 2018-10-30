«Валенсия» без Черышева одолела «Эбро» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании

Встреча команд состоялась на стадионе «Ла-Ромареда» в Сарагосе и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 29-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку защитнику хозяев Тьяго Португе и удалил игрока с поля. На 62-й минуте счёт встречи открыл защитник «Эбро» Джон Андер Амелибия. Через 9 минут ответный гол забил нападающий «летучих мышей» Сантьяго Лоренсо. На 80-й минуте гости вышли вперёд в счёте благодаря второму голу Лоренсо.

Ответный матч 1/16 финала Кубка Испании между «Валенсией» и «Эбро» состоится 5 декабря.