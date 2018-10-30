Хакеры взломали компьютеры в офисе ФИФА
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что на компьютеры организации была совершена кибератака, в результате которой хакеры незаконно получили доступ к данным ФИФА.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что на компьютеры организации была совершена кибератака, в результате которой хакеры незаконно получили доступ к данным ФИФА.
«Мы обеспокоены тем, что некоторая информация была получена нелегально. Мы осуждаем любые попытки подвергнуть риску конфиденциальность и доступность информации в любой организации с использованием незаконных практик», — говорится в заявлении ФИФА, которое приводит АП.
ФИФА не предоставила другой информации о случившемся.