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30 октября, источник: Р-Спорт

Хакеры взломали компьютеры в офисе ФИФА

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что на компьютеры организации была совершена кибератака, в результате которой хакеры незаконно получили доступ к данным ФИФА.

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Источник: Reuters

«Мы обеспокоены тем, что некоторая информация была получена нелегально. Мы осуждаем любые попытки подвергнуть риску конфиденциальность и доступность информации в любой организации с использованием незаконных практик», — говорится в заявлении ФИФА, которое приводит АП.

ФИФА не предоставила другой информации о случившемся.

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