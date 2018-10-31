Гвардиола — лучший тренер мира по версии FourFourTwo, россиян нет в топ-50
Издание FourFourTwo представило рейтинг из 50 лучших тренеров мира на данный момент.
Издание FourFourTwo представило рейтинг из 50 лучших тренеров мира на данный момент.
Первое место в нём занял наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, вторым стал
Стоит отметить, что никто из российских тренеров в рейтинг не попал.
Список из 10 лучших тренеров мира по версии FourFourTwo выглядит так:
1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
2. Зинедин Зидан (экс-«Реал»).
3. Диего Симеоне («Атлетико»).
4. Массимилиано Аллегри («Ювентус»).
5. Юрген Клопп («Ливерпуль»).
6. Дидье Дешам (сборная Франции).
7. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»).
8. Маурицио Сарри («Челси»).
9. Юлиан Нагельсманн («Хоффенхайм»).
10. Эрнесто Вальверде («Барселона»).