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00:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Гвардиола — лучший тренер мира по версии FourFourTwo, россиян нет в топ-50

Издание FourFourTwo представило рейтинг из 50 лучших тренеров мира на данный момент.

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Источник: Reuters

Первое место в нём занял наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, вторым стал экс-тренер «Реала» Зинедин Зидан, в тройку попал также «рулевой» «Атлетико» Диего Симеоне.

Стоит отметить, что никто из российских тренеров в рейтинг не попал.

Список из 10 лучших тренеров мира по версии FourFourTwo выглядит так:

1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

2. Зинедин Зидан (экс-«Реал»).

3. Диего Симеоне («Атлетико»).

4. Массимилиано Аллегри («Ювентус»).

5. Юрген Клопп («Ливерпуль»).

6. Дидье Дешам (сборная Франции).

7. Маурисио Почеттино («Тоттенхэм Хотспур»).

8. Маурицио Сарри («Челси»).

9. Юлиан Нагельсманн («Хоффенхайм»).

10. Эрнесто Вальверде («Барселона»).

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