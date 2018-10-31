«Бавария» обыграла клуб четвертого дивизиона в Кубке Германии
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» победила клуб четвертого дивизиона немецкого футбола «Редингхаузен» в матче второго раунда Кубка Германии.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» победила клуб четвертого дивизиона немецкого футбола «Редингхаузен» в матче второго раунда Кубка Германии.
Встреча, состоявшаяся в Оснабрюке, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Сандро Вагнер (8-я минута), и Томас Мюллер (13, с пенальти). У хозяев отличился Линус Мейер (49). Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш не реализовал 11-метровый штрафной удар на 23-й минуте.
Результаты других матчей дня в Кубке Германии:
«Вехен» — «Гамбург» — 0:3,
«Хайденхайм» — «Зандхаузен» — 3:0.