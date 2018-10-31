«Бавария» обыграла клуб четвертого дивизиона в Кубке Германии

Встреча, состоявшаяся в Оснабрюке, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Сандро Вагнер (8-я минута), и Томас Мюллер (13, с пенальти). У хозяев отличился Линус Мейер (49). Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш не реализовал 11-метровый штрафной удар на 23-й минуте.