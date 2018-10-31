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01:47 (мск), источник: Р-Спорт

«Бавария» обыграла клуб четвертого дивизиона в Кубке Германии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» победила клуб четвертого дивизиона немецкого футбола «Редингхаузен» в матче второго раунда Кубка Германии.

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Встреча, состоявшаяся в Оснабрюке, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых голы забили Сандро Вагнер (8-я минута), и Томас Мюллер (13, с пенальти). У хозяев отличился Линус Мейер (49). Полузащитник «Баварии» Ренату Саншеш не реализовал 11-метровый штрафной удар на 23-й минуте.

Результаты других матчей дня в Кубке Германии:

«Вехен» — «Гамбург» — 0:3,

«Хайденхайм» — «Зандхаузен» — 3:0.

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