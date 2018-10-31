Гол Желсона Мартинша принес «Атлетико» победу над «Сант-Андреу» в Кубке Испании
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» обыграл команду четвертого дивизиона «Сант-Андреу» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Мадридский «Атлетико» обыграл команду четвертого дивизиона «Сант-Андреу» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании по футболу.
Встреча, состоявшаяся на поле «Сант-Андреу», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых гол на 33-й минуте забил Желсон Мартинш.
В другом матче дня «Леганес» и «Райо Вальекано» разошлись миром — 2:2.
Ответные игры 1/16 финала турнира пройдут в начале декабря.