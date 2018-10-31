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08:55 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» обыграла «Рёдингхаузен» и вышла в 1/8 финала Кубка Германии

ТАСС, 31 октября. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над клубом Западной региональной лиги (4-й дивизион) «Рёдингхазуен» в гостевом матче 1/16 финала Кубка Германии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе «Баварии» мячи забили Сандро Вагнер (8-я минута) и Томас Мюллер (13). На 23-й минуте матча Ренату Санчеш не смог реализовать пенальти. У «Рёдингхаузена» отличился Линус Майер (49).

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Результаты других матчей игрового дня:

«Ганновер» — «Вольфсбург» — 0:2;.

«Дармштадт» — «Герта» — 0:2;.

«Хеми Лейпциг» — «Падеборн» — 0:3;.

«Ульм» — «Фортуна» — 1:5;.

«Аугсбург» — «Майнц» — 3:2;.

«Веен» — «Гамбург» — 0:3;.

«Хайденхайм» — «Зандхайузен» — 3:0.

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