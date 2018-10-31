«Бавария» обыграла «Рёдингхаузен» и вышла в 1/8 финала Кубка Германии
ТАСС, 31 октября. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над клубом Западной региональной лиги (4-й дивизион) «Рёдингхазуен» в гостевом матче 1/16 финала Кубка Германии по футболу.
ТАСС, 31 октября. Мюнхенская «Бавария» одержала победу над клубом Западной региональной лиги (4-й дивизион) «Рёдингхазуен» в гостевом матче 1/16 финала Кубка Германии по футболу.
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе «Баварии» мячи забили Сандро Вагнер (8-я минута) и Томас Мюллер (13). На 23-й минуте матча Ренату Санчеш не смог реализовать пенальти. У «Рёдингхаузена» отличился Линус Майер (49).
Результаты других матчей игрового дня:
«Ганновер» — «Вольфсбург» — 0:2;.
«Дармштадт» — «Герта» — 0:2;.
«Хеми Лейпциг» — «Падеборн» — 0:3;.
«Ульм» — «Фортуна» — 1:5;.
«Аугсбург» — «Майнц» — 3:2;.
«Веен» — «Гамбург» — 0:3;.
«Хайденхайм» — «Зандхайузен» — 3:0.