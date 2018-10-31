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11:35 (мск), источник: Vesti.kz

Шанс для выживающих. Превью к перенесенным матчам 23-го тура КПЛ

Сегодня, 31 октября, состоятся две перенесенные игры 23-го тура чемпионата Казахстана по футболу. «Кызыл-Жар СК» дома примет «Кайрат», а «Шахтер» на своем поле встретится с «Астаной». Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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«Кызыл-Жар СК» — «Кайрат»

Если для гостей встреча ничего не значит с турнирной точки зрения, то для хозяев важно победить, чтобы повысить свои шансы в борьбе за выживание. Сейчас они с 32 очками идут на десятом месте, тогда как алматинцы в четвертый сезон подряд стали серебряными призерами премьер-лиги. В этой игре южанам остается сыграть только за свою честь, а также попытаться прервать свою безвыигрышную серию из трех матчей, в которых им не доводилось даже забить.

В нынешнем сезоне петропавловцам не везло во встречах с кайратовцами, в первом туре в гостях уступили 1:2, а в 22-м на своем поле «сгорели» 1:3.

Всего между командами было проведено 24 игры, в которых «Кызыл-Жар СК» одержал восемь побед при пяти ничьих и 11 поражениях с разницей мячей 26−34.

Самая крупная победа в «личке» у «Кайрата» — 4:0 (2006).

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«Шахтер» — «Астана»

Карагандинцам также важно набрать максимальное количество очков, чтобы в дальнейшем покинуть подвал таблицы и зацепиться хотя бы за десятое место, дающее право сохранить прописку в премьер-лиге через переходные матчи. К счастью для них астанчане, пребывающие в статусе пятикратных чемпионов страны, выставят молодежный состав в связи с плотным графиком игр. Если «горняки» не воспользуются таким подарком, то им уже будет тяжело избежать вылета в первую лигу. Так что сейчас все в их руках.

В текущем чемпионате столичная команда потерпела всего три поражения, и одно из них от «Шахтера» в гостевом поединке восьмого тура (0:1), а вот в 18-м уже «Астана» на своем поле была сильнее (2:0).

Прежде соперники встречались 33 раза, 11 побед на счету «Шахтера» при трех ничьих и 19 поражениях с разницей мячей 32−55. При этом в разное время астанчане трижды побеждали «горняков» со счетом 4:0 (2010, 2014, 2015).

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