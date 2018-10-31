Текущие события
Футбол. Кубок России
14:00
Оренбург
Тюмень
Футбол. Кубок России
17:00
Урал
Нижний Новгород
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
Енисей
Футбол. Кубок России
19:30
Ахмат
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Дженоа
Футбол. Кубок России
1.11
Крылья Советов
Краснодар
Все события
Фоторепортажи
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
13«Локомотив» уступил «Порту», Фернандеш не пожал руку Семину
12:12 (мск), источник: БЕЛТА

«Беларусь 5» представит проект об Анатолии Капском

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный телеканал «Беларусь 5» представит сегодня в своем эфире проект об Анатолии Капском, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Наверх
Источник: Reuters

Проект «Капский. Жизнь за мечту» — это история о том, как простой деревенский парень стал самым успешным футбольным управленцем Беларуси.

Читайте также
БАТЭ создал видео в память об Анатолии Капском

Жесткий и требовательный, но надежный, справедливый и заботливый Анатолий Капский все силы отдавал работе и своей команде. За него лично и за БАТЭ молились прихожане церкви, которую он восстанавливал вместе с футболистами.

Своими воспоминаниями с телезрителями поделятся друзья и коллеги, среди которых известные персоны в мире футбола — Александр Глеб, Юрий Пунтус, Виктор Гончаренко и все тренеры, которые когда-либо работали с Капским. Неподдельные эмоции, редкие записи хроники и искренние воспоминания собраны авторами проекта, который можно будет увидеть в эфире «Беларусь 5» сегодня в 22.35.

Председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский умер 22 сентября 2018 года на 53-м году жизни.

БАТЭ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Надежда Бабкина стала блондинкой
Гороскоп на неделю с 29 октября по 4 ноября
Money Fight. Зачем Хабиб вызвал на боксерский бой Мэйуэзера
Шипулин вошел в состав сборной России на сбор в Контиолахти
Инфантино: Количество участников ЧМ-2022 могут увеличить до 48
Больше не Медведева? Кто стал главной соперницей Загитовой
Не видит перспектив: экс-тренер «Спартака» отказал «Реалу»
Проворов помог «Филадельфии» победить в матче с «Нью-Джерси»
Следующим соперником Александра Емельяненко стал бразилец
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь