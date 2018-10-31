«Беларусь 5» представит проект об Анатолии Капском
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный телеканал «Беларусь 5» представит сегодня в своем эфире проект об Анатолии Капском, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивный телеканал «Беларусь 5» представит сегодня в своем эфире проект об Анатолии Капском, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
Проект «Капский. Жизнь за мечту» — это история о том, как простой деревенский парень стал самым успешным футбольным управленцем Беларуси.
Жесткий и требовательный, но надежный, справедливый и заботливый Анатолий Капский все силы отдавал работе и своей команде. За него лично и за БАТЭ молились прихожане церкви, которую он восстанавливал вместе с футболистами.
Своими воспоминаниями с телезрителями поделятся друзья и коллеги, среди которых известные персоны в мире футбола — Александр Глеб, Юрий Пунтус, Виктор Гончаренко и все тренеры, которые
Председатель правления ФК БАТЭ Анатолий Капский умер 22 сентября 2018 года на 53-м году жизни.