«Беларусь 5» представит проект об Анатолии Капском

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Проект «Капский. Жизнь за мечту» — это история о том, как простой деревенский парень стал самым успешным футбольным управленцем Беларуси.

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Жесткий и требовательный, но надежный, справедливый и заботливый Анатолий Капский все силы отдавал работе и своей команде. За него лично и за БАТЭ молились прихожане церкви, которую он восстанавливал вместе с футболистами.

Своими воспоминаниями с телезрителями поделятся друзья и коллеги, среди которых известные персоны в мире футбола — Александр Глеб, Юрий Пунтус, Виктор Гончаренко и все тренеры, которые когда-либо работали с Капским. Неподдельные эмоции, редкие записи хроники и искренние воспоминания собраны авторами проекта, который можно будет увидеть в эфире «Беларусь 5» сегодня в 22.35.