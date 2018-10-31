Будет ли пролонгация, или у каких игроков «Астаны» истекает контракт в этом году

27-летний Щеткин выступает за столичный клуб с 2015 года, с того момента побывал в аренде в «Актобе» (2016) и «Тоболе» (2017). В нынешнем сезоне забил десять голов и отдал три ассиста в 25 играх КПЛ. За сборную Казахстана играет с 2013 года.

Трансферная стоимость форварда оценивается в миллион евро.

30-летний Маевский является системообразующим игроком астанчан, в расположение которых перебрался в январе 2017 года на правах свободного агента. До этого выступал за российский «Анжи», польскую «Завишу» и белорусские «Минск», «Партизан», «Вертикаль». В сборную Беларуси привлекается с 2015 года.

Трансферная стоимость полузащитника оценивается в 900 тысяч евро.

24-летний Павлов прибыл в стан чемпиона в феврале 2018 года, но за основной состав в КПЛ не играл, провел лишь один матч в Кубке страны. Прежде защищал цвета «Тобола», «Актобе» и «Востока». Также выступал за молодежную сборную Казахстана до 21 года.

Трансферная стоимость голкипера оценивается в 100 тысяч евро.