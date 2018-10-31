Бывший защитник «Актобе» и «Шахтера» завершил игровую карьеру
Бывший футболист «Актобе» и карагандинского «Шахтера» Роберт Арзуманян в 33-летнем возрасте завершил игровую карьеру, передает корреспондент Vesti.kz.
Бывший футболист «Актобе» и карагандинского «Шахтера» Роберт Арзуманян в 33-летнем возрасте завершил игровую карьеру, передает корреспондент Vesti.kz.
Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, защитник официально покинет армянский клуб «Арцах» 1 ноября в связи с завершением карьеры. В этой команде он находился с июля, хотя без игровой практики оставался с февраля прошлого года после ухода из пермского «Амкара».
Казахстанским любителям футбола он известен по выступлениям за «Актобе» (2013−2014) и «Шахтер» (2016). Но в актюбинском клубе играл более регулярно и успешно, всего за «красно-белых» провел 67 матчей, в которых забил пять мячей и отдал один голевой пас. При этом стал чемпионом КПЛ-2013 и обладателем
Суперкубка Казахстана-2014. За карагандинцев во всех турнирах отыграл только девять встреч.
Также в его карьере были армянский «Пюник», датский «Раннерс», польская «Ягеллония» и российский «СКА-Хабаровск».
За сборную Армении играл с 2005-го по 2016-й год, в 74 играх провел пять мячей.
Отметим, что цвета «Арцаха» с недавнего времени защищает со скандалом покинувший «Кайрат» Акмаль Бахтияров. После 13 туров его новая команда с семью очками идет на предпоследнем, восьмом месте в таблице.