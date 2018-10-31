«Бешикташ» не намерен возвращать вратаря Кариуса в «Ливерпуль»

Кариус сбежал из «Ливерпуля» в Турцию. Но и там у него все ужасно

25-летний немецкий вратарь провел за турецкий клуб девять игр, в которых пропустил 14 мячей, а клуб одержал четыре победы. Кариус в прошлом сезоне был основным вратарем «Ливерпуля», проведя 33 игры. В финале Лиги чемпионов — 2017/18 немецкий голкипер пропустил два мяча из- за грубых ошибок, а клуб проиграл испанскому «Реалу» (1:3). Летом «Ливерпуль» приобрел у итальянской «Ромы» бразильского голкипера Алисона Бекера за рекордную на тот момент для вратаря сумму — €80 млн, после чего Кариус в конце августа перешел на правах двулетней аренды в «Бешикташ».