«Бешикташ» не намерен возвращать вратаря Кариуса в «Ливерпуль»

Ранее британское издание The Sun сообщило, что «Бешикташ» недоволен игрой Кариуса и намерен его вернуть «Ливерпулю» спустя два месяца после аренды.
«Это полная ернуда! Интересно, откуда такие вещи берутся?! — сказал агент. — Это неверная информация. Клуб не намерен досрочно расторгать арендное соглашение».
«Лорис является первым номером в “Бешикташе”, он выходил на поле в каждой игре и отыграл неплохо», — добавил агент.
25-летний немецкий вратарь провел за турецкий клуб девять игр, в которых пропустил 14 мячей, а клуб одержал четыре победы. Кариус в прошлом сезоне был основным вратарем «Ливерпуля», проведя 33 игры. В финале Лиги чемпионов — 2017/18 немецкий голкипер пропустил два мяча из- за грубых ошибок, а клуб проиграл испанскому «Реалу» (1:3). Летом «Ливерпуль» приобрел у итальянской «Ромы» бразильского голкипера Алисона Бекера за рекордную на тот момент для вратаря сумму — €80 млн, после чего Кариус в конце августа перешел на правах двулетней аренды в «Бешикташ».