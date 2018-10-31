«Кайрат» проиграл новичку КПЛ и потерпел второе поражение подряд

Встреча команд, прошедшая в Петропавловске, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

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Первыми счет в матче открыли гости. Уже на шестой минуте Магамед Парагульков вывел «Кайрат» вперед.

Однако хозяева еще до перерыва сравняли счет. На 35-й минуте Тимур Мульдинов ударом в падении замкнул подачу с фланга.

Победу новичку КПЛ принес Момоду Сисей, отличившийся на 81-й минуте после ошибки голкипера адматинского клуба.