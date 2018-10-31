«Кайрат» проиграл новичку КПЛ и потерпел второе поражение подряд
Алматинский «Кайрат» потерпел поражение от петропавловского «Кызыл-Жар СК» в перенесенном матче 23-го тура казахстанской
Алматинский «Кайрат» потерпел поражение от петропавловского «Кызыл-Жар СК» в перенесенном матче 23-го тура казахстанской
Встреча команд, прошедшая в Петропавловске, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.
Первыми счет в матче открыли гости. Уже на шестой минуте Магамед Парагульков вывел «Кайрат» вперед.
Однако хозяева еще до перерыва сравняли счет. На 35-й минуте Тимур Мульдинов ударом в падении замкнул подачу с фланга.
Победу новичку КПЛ принес Момоду Сисей, отличившийся на 81-й минуте после ошибки голкипера адматинского клуба.
Для «Кайрата» это поражение стало вторым кряду и восьмым в сезоне. «Кызыл-Жар СК» набарал 35 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице.