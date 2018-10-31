«У вас часто сигналят на дорогах». Литовский футболист рассказал о жизни в Казахстане и оценил уровень КПЛ

— Мантас, Ваш гол в ворота «Кызыл-Жара» со штрафного стал одним из украшений 30 тура КПЛ. Часто удается забивать со стандартов?

— Когда я был молодым, старался работать над этим компонентом. Это одна из моих сильнейших сторон. В этом сезоне так получилось, что удалось забить трижды.

— «Жетысу» претендует даже на попадание в Лигу Европы. По силам ли перевыполнить задачу, поставленную руководством?

— Да, у нас была задача — попасть в первую шестерку. Выход в Лигу Европы — это будет хорошим достижением, ведь хочется порадовать болельщиков.

— В вашей команде немало опытных футболистов. Даже двукратный лучший игрок Азии Джепаров в нескольких матчах вам помог. На что способна ваша команда?

— Думаю, мы не зря боремся за четвертое место с такими командами, как «Актобе» и «Ордабасы». Джепаров сильный футболист и своей карьерой это доказал. Жаль только, что получил травму.

— Если в будущем сезоне сохранить ваш костяк, по силам ли «Жетысу» удивить всех в Европе?

— Тяжело сказать. Наверное нам лучше усилиться. Я играл в еврокубках в составе литовского «Жальгириса». Очень многое зависит от жеребьевки — от соперника, который попадется уже на первой стадии. Знаю про карагандинский «Шахтер», который без большого бюджета и громких имен смог пробиться в групповой этап Лиги Европы. Нам тоже многое по силам. Ведь это футбол. В «Жетысу» сплоченный коллектив — хорошие футболисты и грамотный тренерский штаб.

— Что в первую очередь удивило в Казахстане?

— Ваша страна очень большая и на каждую игру приходится добираться долгое время. Первые полгода не мог привыкнуть к таким расстояниям. Очень часто приходится ехать на автобусе в Алматы, чтобы оттуда вылететь, скажем, в Петропавловск или в другой город. Порой ночуем в Астане, откуда у нас тоже рейсы. Что еще удивило… На дорогах у вас очень часто сигналят по непонятным причинам. У нас, в Литве, такого нет. Однако сейчас я привык. Талдыкорган — город небольшой, зеленый и красивый.

— Не скучно в Талдыкоргане?

— К сожалению, семья не находится рядом со мной. Детям лучше оставаться там, в Литве. Моя супруга не говорит на русском, и это проблема для нас. Летом родные приезжали на две недели. А так, живу я на базе. Там за мной следят и хорошо кормят. База больше напоминает гостиницу и условия там отменные. Как я уже говорил, Талдык (сокращенное от Талдыкорган — прим. ред.) небольшой, и для футболиста это преимущество, ведь у меня есть возможность сконцентрироваться на футболе.

— Оцените условия и инфраструктуру «Жетысу». Вас, как легионера, все устраивает?

— Для футболиста очень важны три фактора: деньги, игровое время и здоровье. Очень рад, что в «Жетысу» с финансами все хорошо. Я регулярно играю и полностью здоров. Поле на главной арене, на которой мы тренируемся, неплохого качества для поздней осени. Радует, что за целый сезон мы его не «убили». Если бы поливали чаще, то, конечно, оно было бы еще более высокого качества. Однако есть поля в Казахстане, которые намного хуже. Синтетика? Для нас это не проблема. В родной Литве я тоже играл часто на искусственном покрытии.

— Кто главный заводила в «Жетысу»?

— Большой шутник — Андрей Харабара, который может придать позитивное настроение всей команде. Вообще в «Жетысу» вся команда умеет пошутить и поддержать друг друга. Дисциплина? Да, у нас все строго. И на базе, и на футбольном поле.

— Дмитрий Огай часто штрафует футболистов за различные нарушения.

— Да, я в курсе. Думаю, что порядок все же должен быть. Самый большой штраф, который я платил в своей карьере — 50 долларов.

— Не секрет, что на футбол в Талдыкоргане ходит мало болельщиков. Напоминает ли такая ситуация Литву?

— Здесь все зависит от результатов. Если команда хорошо играет, то и болельщиков больше на трибунах. К примеру, на матче с «Кайратом» нас поддерживала большая армия болельщиков. Еще одна проблема — это матчи в будние дни. Понятное дело, что в такие дни людям сложней выбираться на матчи. Такая же проблема есть и в Литве.

— В финансовом плане сильно выиграли от переезда в Казахстан? Реально ли заработать хорошие деньги в литовском чемпионате?

— Можно заработать и в Литве, но там больше платят только иностранцам. Это связано с тем, что им можно платить меньший налог, чем нам. Сколько? Точно не знаю. Примерно 20−25 процентов. Местным игрокам приходится отдавать в казну процентов 50. Если сравнивать финансовые условия в Казахстане и Литве, то, конечно, больше платят в вашей стране.

— Слышал, что средняя заработная плата в литовском чемпионате — две-три тысячи долларов.

— Да, примерно так.

— В Казахстане играли многие футболисты из Литвы. В их числе Вичюс, Климавичюс, Матулявичюс и другие. С кем-то из них разговаривали перед переездом?

— Разговаривал с Климавичюсом. Он тоже играл в Талдыкоргане. Рассказал о жизни в этом городе и посоветовал соглашаться на переезд в Казахстан.

— Вы долгое время играли на родине. Были ли раньше предложения из зарубежных клубов?

— Да, перед тем как подписать контракт с «Жетысу» был вариант с клубом высшего дивизиона чемпионата Польши. Вообще, у меня всегда были варианты за пределами Литвы, однако на руках был действующий контракт с «Жальгирисом».

— Вы выходили на поле в составе «Жальгирса» в двух матчах против «Астаны» в квалификации Лиги чемпионов в 2016 году. Обидное было поражение на последних секундах?

— За всю мою карьеру это самый обидный результат для меня.

— Марина Аничича, который оформил дубль в ответной игре, наверняка запомнили?

— Да-да.

— В свое время многие литовцы играли в Шотландии, когда местный «Хартс» приобрел литовский бизнесмен Владимир Романов. У вас такой вариант был?

— Разговаривал однажды с Романовым. Для начала мне нужно было перейти в «Каунас», а оттуда — в «Хартс». Однако так получилось, что пошел я по другому пути и уехал играть в Бельгию.