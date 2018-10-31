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16:12 (мск), источник: Р-Спорт

Месси вернулся к тренировкам после травмы

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси приступил к тренировкам после травмы руки, сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

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Источник: Reuters

Месси 20 октября не смог доиграть матч девятого тура чемпионата Испании против «Севильи» (4:2). В одном из эпизодов после контакта с соперником аргентинский форвард неудачно упал на руку. Позднее «Барселона» объявила, что Месси пропустит около трех недель из-за перелома правой руки.

Отмечается, что нападающий тренировался вместе с Жераром Пике и Хорди Альбой, которые не были включены в состав «Барселоны» на матч Кубка Испании с клубом «Культураль Леонеса». Игра состоится в среду в Леоне.

Точные сроки возвращения Месси в строй не сообщаются.

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