Месси вернулся к тренировкам после травмы

Месси 20 октября не смог доиграть матч девятого тура чемпионата Испании против «Севильи» (4:2). В одном из эпизодов после контакта с соперником аргентинский форвард неудачно упал на руку . Позднее «Барселона» объявила, что Месси пропустит около трех недель из-за перелома правой руки.

Отмечается, что нападающий тренировался вместе с Жераром Пике и Хорди Альбой, которые не были включены в состав «Барселоны» на матч Кубка Испании с клубом «Культураль Леонеса». Игра состоится в среду в Леоне.