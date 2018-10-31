СМИ: Неймару грозит до шести лет тюрьмы

По информации источника, в начале 2018 года бразилец уже вызывался в суд по делу о мошенничестве при оформлении трансфера. Теперь его дело будет рассмотрено палатой по уголовным делам в присутствии трех судей. Если Неймара признают виновным, то срок возможного заключения может возрасти с двух до шести лет.