СМИ: Неймару грозит до шести лет тюрьмы
В суде началась перепроверка перехода нападающего Неймара из «Сантоса» в «Барселону».
В суде началась перепроверка перехода нападающего Неймара из «Сантоса» в «Барселону».
По информации источника, в начале 2018 года бразилец уже вызывался в суд по делу о мошенничестве при оформлении трансфера. Теперь его дело будет рассмотрено палатой по уголовным делам в присутствии трех судей. Если Неймара признают виновным, то срок возможного заключения может возрасти с двух до шести лет.
В суд на участников сделки по переходу Неймара подал инвестиционный фонд DIS, который имел часть прав на форварда. По мнению представителей организации, реальная сумма трансфера была выше заявленной, и в итоге фонд недополучил деньги
Источник: The Mirror