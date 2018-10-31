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16:31 (мск), источник: Матч ТВ

СМИ: Неймару грозит до шести лет тюрьмы

В суде началась перепроверка перехода нападающего Неймара из «Сантоса» в «Барселону».

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Источник: Reuters

По информации источника, в начале 2018 года бразилец уже вызывался в суд по делу о мошенничестве при оформлении трансфера. Теперь его дело будет рассмотрено палатой по уголовным делам в присутствии трех судей. Если Неймара признают виновным, то срок возможного заключения может возрасти с двух до шести лет.

В суд на участников сделки по переходу Неймара подал инвестиционный фонд DIS, который имел часть прав на форварда. По мнению представителей организации, реальная сумма трансфера была выше заявленной, и в итоге фонд недополучил деньги из-за сговора сторон.

Источник: The Mirror

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