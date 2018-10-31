Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Урал0
Нижний Новгород0
Футбол. Кубок России
19:30
Локомотив
Енисей
Футбол. Кубок России
19:30
Ахмат
Арсенал Т
Футбол. Кубок России
14:00
Оренбург1
Тюмень0
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Дженоа
Футбол. Кубок России
1.11
Крылья Советов
Краснодар
Все события
Фоторепортажи
7Фарфан: взлеты и падения
10«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Динамо»
16:56 (мск), источник: Р-Спорт

«Лестер» отправится на ближайший гостевой матч на автобусе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты «Лестера» отправятся на гостевой матч чемпионата Англии с «Кардиффом» на автобусе, а не на самолете, сообщает Sky Sports.

Наверх
Источник: Reuters

В клубе посчитали, что будет неправильно добираться на матч самолетом после того, как владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха погиб при крушении вертолета.

Вертолет, принадлежащий президенту «Лестера», разбился близ домашнего стадиона клуба «Кинг Пауэр» вечером 27 октября после матча 10-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Вест Хэмом». По данным полиции, вместе с главой «Лестера» на борту также находились два сотрудника клуба, пилот и пассажир. Все они погибли.

Во вторник стало известно, что встреча «Лестера» с «Кардиффом» в рамках 11-го тура чемпионата Англии пройдет по расписанию и состоится 3 ноября. Игроки «Лестера» проголосовали за проведение матча. Их выбор поддержали сын Шривадданапрабхи и руководство клуба.

Матч «Кардифф» — «Лестер» начнется с минуты молчания в память о Вишае Шривадданапрабхе, футболисты наденут траурные повязки.

Лестер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Акинфеев рассказал о конце карьеры
Туктамышева устроила "стриптиз" после победы на Гран-при в Канаде
Money Fight. Зачем Хабиб вызвал на боксерский бой Мэйуэзера
Месси вернулся к тренировкам после травмы
Миллионы на ветер: сломавшая спину фристайлистка винит врачей
Форвардом ЦСКА интересуется французский клуб
48 сборных уже в Катаре: что творит ФИФА
Футболист «Зенита » признан лучшим игроком 12-го тура РПЛ
Нурмагомедов озвучил желаемый гонорар за новый бой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь