«Лестер» отправится на ближайший гостевой матч на автобусе

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В клубе посчитали, что будет неправильно добираться на матч самолетом после того, как владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха погиб при крушении вертолета.

Вертолет, принадлежащий президенту «Лестера», разбился близ домашнего стадиона клуба «Кинг Пауэр» вечером 27 октября после матча 10-го тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Вест Хэмом». По данным полиции, вместе с главой «Лестера» на борту также находились два сотрудника клуба, пилот и пассажир. Все они погибли.

Во вторник стало известно, что встреча «Лестера» с «Кардиффом» в рамках 11-го тура чемпионата Англии пройдет по расписанию и состоится 3 ноября. Игроки «Лестера» проголосовали за проведение матча. Их выбор поддержали сын Шривадданапрабхи и руководство клуба.