Футболисту АПЛ угрожали смертью за заработанный пенальти
Нападающий из Кот-д’Ивуара Вильфрид Заа (клуб «Кристал Пэлас») рассказал об оскорблениях и угрозах после ничьей с лондонским «Арсеналом» (2:2) в рамках Английской
Нападающий из Кот-д’Ивуара Вильфрид Заа (клуб «Кристал Пэлас») рассказал об оскорблениях и угрозах после ничьей с лондонским «Арсеналом» (2:2) в рамках Английской
Форвард признался, что получил ряд сообщений расистского характера после матча против лондонского клуба. Ему также угрожали смертью.
Встреча между «канонирами» и «Кристал Пэлас» прошла 28 октября. При счете 2:1 в пользу «Арсенала» Заа заработал пенальти для своей команды. Лука Миливоевич реализовал второй одиннадцатиметровый за игру, сведя встречу к ничьей.
«Арсенал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ по итогам 10 туров. «Кристал Пэлас» разместился на 14-й строчке. Заа принял участие в девяти матчах турнира, забив три мяча и отдав одну голевую передачу.
|Кристал Пэлас
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2:2
Первый тайм: 1:0
|Арсенал
|Рой Ходжсон
|Эмери Унаи
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|4
|10
|Фолы
|16
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)