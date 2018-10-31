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17:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболисту АПЛ угрожали смертью за заработанный пенальти

Нападающий из Кот-д’Ивуара Вильфрид Заа (клуб «Кристал Пэлас») рассказал об оскорблениях и угрозах после ничьей с лондонским «Арсеналом» (2:2) в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Goal.

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Источник: AP 2018

Форвард признался, что получил ряд сообщений расистского характера после матча против лондонского клуба. Ему также угрожали смертью.

Встреча между «канонирами» и «Кристал Пэлас» прошла 28 октября. При счете 2:1 в пользу «Арсенала» Заа заработал пенальти для своей команды. Лука Миливоевич реализовал второй одиннадцатиметровый за игру, сведя встречу к ничьей.

«Арсенал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ по итогам 10 туров. «Кристал Пэлас» разместился на 14-й строчке. Заа принял участие в девяти матчах турнира, забив три мяча и отдав одну голевую передачу.

Кристал Пэлас 2:2
Первый тайм: 1:0
Арсенал
28.10.2018, 16:30 Зрители: 25718 основной раунд: 10-й тур Selhurst Park
Главные тренеры
Рой Ходжсон Эмери Унаи
Голы
45+1′ Лука Миливоевич 4
83′ Лука Миливоевич 4
34 Гранит Джака 51′
14 Пьер-Эмерик Обамеянг 56′
Составы
Уэйн Хеннесси 13
Патрик ван Анхолт 3
Джеймс Томкинс 5
Мамаду Сако 12
Аарон Ван-Биссака 29
Лука Миливоевич 4
Эндрос Таунсенд 10
Вильфрид Заа 11
88′ Шейку Куяте 8
Джейсон Панчеон 42
61′ Джеймс Макартур 18
Макс Майер 7
8′ 64′ Джордан Айю 14
Александр Серлот 9
19 Бернд Лено
16 Роб Холдинг
20 Шкодран Мустафи
11 Лукас Торрейра
29 Маттео Гендузи 90+4′
34 Гранит Джака
9 Александр Ляказетт
17 Алекс Ивоби
2 Эктор Бельерин 45′
12 Штефан Лихтштайнер 79′
10 Месут Езил 68′
23 Дэнни Уэлбек
14 Пьер-Эмерик Обамеянг 78′
8 Аарон Рэмси
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 2
6 Угловые 4
10 Фолы 16
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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