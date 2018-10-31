Футболисту АПЛ угрожали смертью за заработанный пенальти

Источник: AP 2018

Форвард признался, что получил ряд сообщений расистского характера после матча против лондонского клуба. Ему также угрожали смертью.

Встреча между «канонирами» и «Кристал Пэлас» прошла 28 октября. При счете 2:1 в пользу «Арсенала» Заа заработал пенальти для своей команды. Лука Миливоевич реализовал второй одиннадцатиметровый за игру, сведя встречу к ничьей.