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02:12 (мск), источник: Sports.kz

«Шахтер» победил молодежь «Астаны» в матче с хет-триком

В перенесенном матче 23-го тура Премьер-Лиги карагандинский «Шахтер» принимал «Астану», пишет Sports.kz.

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«Горняки» были обязаны выигрывать, чтобы надеяться на сохранение прописки в числе сильнейших, тут ему и помогла столичная команда, которая обеспечила себе «золото» и прислала в Караганду молодежный состав. Первые минуты гости еще выглядели довольно неплохо, однако затем более опытные соперники сумели захватить инициативу и еще до перерыва забили три гола усилиями Оралхана Омиртаева. Было уже все понятно, и вторая половина превратилась в доигровку, где больше владели мячом футболисты хозяев поля, а забили гости, сделал это Рамазан Каримов. 3:1 — победа карагандинцев.

Таким образом, у «Шахтера» стало 32 балла, и он поднялся с последнего места турнирной таблицы.

«Шахтер» — «Астана» 3:1 (3:0).

Голы: Омиртаев 21 (1:0), Омиртаев 26 (2:0), Омиртаев 38 (3:0), Каримов 85 (3:1).

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