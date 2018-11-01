«Шахтер» победил молодежь «Астаны» в матче с хет-триком

«Горняки» были обязаны выигрывать, чтобы надеяться на сохранение прописки в числе сильнейших, тут ему и помогла столичная команда, которая обеспечила себе «золото» и прислала в Караганду молодежный состав. Первые минуты гости еще выглядели довольно неплохо, однако затем более опытные соперники сумели захватить инициативу и еще до перерыва забили три гола усилиями Оралхана Омиртаева. Было уже все понятно, и вторая половина превратилась в доигровку, где больше владели мячом футболисты хозяев поля, а забили гости, сделал это Рамазан Каримов. 3:1 — победа карагандинцев.