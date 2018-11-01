Футболисты БАТЭ победили брестское «Динамо» в чемпионате Беларуси

Играя в Бресте против местного «Динамо», борисовчане пропустили мяч на 14-й минуте после точного удара лучшего снайпера чемпионата Павла Савицкого, для которого это уже 13-й гол. До перерыва хозяева имели еще несколько возможностей отличиться, но не смогли увеличить свое превосхдство. Во втором тайме борисовчане сразу пошли вперед и на 48-й минуте Егор Филипенко сравнял счет. Брестчане много атаковали, но выровнять положение им не удалось, благодаря отличной игре голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого. Зато гости отлично использовали свои шансы — на 87-й минуте Максим Скавыш забил второй мяч в ворота Александра Гутора, а на 4-й компенсированной минуте последнюю точку поставил Игорь Стасевич — 3:1 в пользу действуюших чемпионов.