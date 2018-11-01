Футболисты БАТЭ победили брестское «Динамо» в чемпионате Беларуси
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ одержали волевую победу над брестским «Динамо» в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ одержали волевую победу над брестским «Динамо» в матче чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Играя в Бресте против местного «Динамо», борисовчане пропустили мяч на 14-й минуте после точного удара лучшего снайпера чемпионата Павла Савицкого, для которого это уже 13-й гол. До перерыва хозяева имели еще несколько возможностей отличиться, но не смогли увеличить свое превосхдство. Во втором тайме борисовчане сразу пошли вперед и на 48-й минуте Егор Филипенко сравнял счет. Брестчане много атаковали, но выровнять положение им не удалось, благодаря отличной игре голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого. Зато гости отлично использовали свои шансы — на 87-й минуте Максим Скавыш забил второй мяч в ворота Александра Гутора, а на 4-й компенсированной минуте последнюю точку поставил Игорь Стасевич — 3:1 в пользу действуюших чемпионов.
Сегодня состоялись еще два перенесенных поединка. В первом из них солигорский «Шахтер» принимал гостей из «Витебска» и победил со счетом 2:1, в Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» разошлось миром с гостями из минского «Динамо» — 0:0.
Положение в лидирующей группе после 26 туров таково: БАТЭ — 66 очков, «Шахтер» — 54, «Витебск» — 53, «Динамо» (Минск) — 51, «Торпедо-БелАЗ» — 47, «Динамо» (Брест) — 45.