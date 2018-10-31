Серхио Рамос — это Глушаков мадридского «Реала». Вот только в дубль его не переведут

Источник: Reuters

Примета нашего времени — важно не только то, что пишут спортсмены в социальных сетях, но и что они «лайкают». В среду испанская, а за ней и мировая спортивная пресса сошла с ума из-за того, что капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос поставил лайк посту, в котором критиковалась игра его команды.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BpfBboAnjxd/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BpfBboAnjxd/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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What was this, what??????. Do you remember what shirt you wear??? Do you????. Why is Courtois our goalkeeper? I mean does he even know he is goalkeeper or what??? Useless..... Awful defense, just horrible omg, Nacho's worst ever performance, Varane just didn't know what to do after becoming world champion.... Marcelo and Ramos the only ones that did something although there were defensive mistakes from them too..... midfield?? Didn't exist.... Attack??? Not found...... coach??? Going to be sacked.... This whole situation is because the players play without motivation, without desire to win.... they just run on the pitch for I don't know what..... mehhh, I don't want to continue, or this is going to become a very big statement with all problems of this team. #halamadrid #halamadridynadamas #realmadrid #spain #sergioramos #ramos #madrid #ramista #rmcf #losblancos #madridista #sr4</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sergio_ramos_idol/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> 92:48 is impossible to forget!</a> (@sergio_ramos_idol) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-28T17:12:22+00:00">28 Окт 2018 в 10:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Хватит уже. Что это было? Вы вообще помните, за кого играете? Почему наш голкипер — Куртуа? Он вообще в курсе, что он голкипер? Он бесполезен. Ужасная защита, боже мой, просто отвратительная, Начо выдал худший матч в карьере. С тех пор, как Варан стал чемпионом мира, он не ведает, что творит. Марсело и Рамос — единственные, кто что-то делал, хотя и у них были ошибки. Полузащита? Ее не было. Нападение? То же самое. Тренер? Его уволят. Все это из-за того, что игроки играют без мотивации, не хотят побеждать, просто бегают по полю не пойми зачем», — такую запись опубликовал аккаунт sergio_ramos_idol.

Доподлинно неизвестно, читал ли пост Рамос прежде, чем нажать «Мне нравится», или же только обратил внимание на свое фото в ленте, но сам факт его действия был зафиксирован очень быстро. Вскоре игрок опубликовал мотивационный пост в своем «твиттере»:

«Мы в курсе ситуации и несем за нее ответственность. Сейчас не время для разговоров, время действовать. Сегодня первый шаг», — так защитник анонсировал игру с «Мелильей». Более того, Рамос попросил и. о. главного тренера Сантьяго Солари внести его в заявку на матч, хотя теоретически в игре Кубка Короля против слабого соперника мог бы и отдохнуть.

Лидеры футбольных команд с годами только укрепляют собственный авторитет перед болельщиками, журналистами и одноклубниками. Часто это становится проблемой для тех, кто должен стоять выше по статусу — например, тренеров.

Дмитрий Аленичев поспособствовал отставке Александра Старкова из «Спартака» в середине нулевых. Дмитрий Лоськов конфликтовал с Анатолием Бышовцем в «Локомотиве», и оба также покинули клуб. До сих пор у всех на устах недавний эпизод в «Спартаке», когда Массимо Каррера сослал в дубль капитана Дениса Глушакова, который «лайкал» в соцсетях посты, критикующие тренера.

Случаи с Глушаковым и Рамосом отличаются тем, что капитан «Реала» как раз своего тренера поддерживал, причем во время обеих отставок. Перед стартом чемпионата мира, когда стало известно, что глава Испанской федерации футбола уволил Хулена Лопетеги за тайные переговоры с мадридским клубом, Рамос собрал пресс-конференцию и от имени всей команды заявил: «Мы не признаем решений Рубиалеса. Но у него есть власть, чтобы решать. Мы давно знаем Лопетеги, он идеально подходил сборной».

Ситуация повторилась и сейчас. Издание El Pais называло Рамоса «последним бастионом замка Лопетеги» за слова капитана о поддержке тренера «до самой смерти». Нет, уходящий тренер получил от лидера команды только поддержку. А вот приходящий…

«Я всегда говорил: уважение надо заслужить, оно не появляется просто так. Для тренера управлять раздевалкой куда важнее, чем обладать широкими теоретическими знаниями», — так Рамос высказался после проигранного класико, когда пресса уже сватала в столичный клуб итальянца Антонио Конте. После этих слов букмекерские котировки на то, что именно Конте — блестящий тактик, конфликтовавший со звездами в предыдущих клубах, — возглавит «Реал», стали резко падать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BouDsf2HR7s/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BouDsf2HR7s/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BouDsf2HR7s/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sergio Ramos (@sergioramos)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-09T16:49:22+00:00">9 Окт 2018 в 9:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Уместно вспомнить и цитату гендиректора украинской «Зари» после оформления трансфера вратаря Андрея Лунина.

Не секрет, что теневой президент «Реала» — Серхио Рамос. Я знаю, что он высказывался против трансфера Лунина. А тренер, президент очень хотели этого трансфера. Сергей Рафаилов Гендиректор «Зари»

В предыдущие годы авторитет Рамоса в команде соперничал с авторитетом легенды и главного тренера Зинедина Зидана, а также с авторитетом лучшего игрока в истории клуба Криштиану Роналду. Как только они ушли, защитник, защищающий цвета «Реала» с 2005 года, небезосновательно почувствовал себя персоной номер один. Остался только президент Флорентино Перес, у которого с Рамосом давно сложились весьма специфические отношения.

В июне 2015-го у Серхио Рамоса заканчивался контракт, и через своего агента он запустил информацию о том, что готов перейти в «Манчестер Юнайтед». Мадридская пресса, контролируемая Пересом, жестко прошлась тогда по Рамосу, обвиняя его чуть ли не в предательстве, но в конечном счете президент отступил и дал защитнику новый контракт. Позднее Перес признавался, что если бы он позволил Рамосу уйти, то ему бы пришлось подавать в отставку.

Зимой того же года четвертый номер «Реала» после победы над «Райо Вальекано» со счетом 10:2 открыто проговорился прессе, что в команде все решает не тренер Рафаэль Бенитес, а Перес: «Если президент что-то говорит, значит у него есть на то причины. Мы все здесь пешки, а он король». Слова Рамоса подтвердились в класико, когда против «Барселоны» вышел не самый эффективный состав (с Каземиро), а самый дорогостоящий. Матч «Реал» проиграл со счетом 0:4.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BU8mBIVBvKx/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BU8mBIVBvKx/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BU8mBIVBvKx/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Florentino Pérez (@florentinoperezoficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-06-05T05:50:46+00:00">4 Июн 2017 в 10:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Флорентино ведет переговоры, Флорентино продает, Флорентино покупает. Иногда он прислушивается к директору Хосе Анхелю Санчесу, но чаще всего делает то, что сам пожелает. Нет никакого планирования. Иначе как можно задуматься о переходе от Лопетеги к Конте, а в случае провала переговоров с Конте выбирать между Роберто Мартинесом и Жозе Моуринью? Все это совершенно разного типа тренеры», — передает слова источника из мадридского клуба издание The Guardian.

Ситуация, когда мнение футболиста значит больше, чем мнение тренера, кажется дикой, но в мадридском «Реале» она происходила неоднократно.

В пятидесятых годах президент «Реала» Сантьяго Бернабеу заполучил лучшего игрока своего поколения Альфредо Ди Стефано и постоянно консультировался с ним по поводу назначения того или иного тренера. С 1955-го по 1960-й «Реал» выиграл пять Кубков чемпионов, хотя клуб сменил за этот период пятерых специалистов.

И для Флорентино Переса приобретение футболистов практически всегда было важнее, чем назначение тренера. Он создал первых «галактикос» и команду имени Роналду, выигравшую Лигу чемпионов пять раз, но за все время его правления команду тренировали в том числе ноунеймы типа Марьяно Гарсии и Хуана Рамонса Лопеса Каро. Он не прислушивался к пожеланиям Мануэля Пеллегрини и откровенно помыкал Рафой Бенитесом. Моуринью был единственным тренером, которого он назначил с удовольствием и увольнял с сожалением, но по уровню медийности Моу посоревновался бы с любым футболистом в составе.

Рамосу нужно быть осторожным. Уж какими лидерами в свое время были Фернандо Йерро, Рауль и Икер Касильяс, но все они так или иначе впали в немилость и не смогли завершить игровые карьеры в «Реале». И для этого даже не потребовалось ставить лайк под критической заметкой в соцсетях или переводить кого-то в дубль. По сравнению с мадридским «Реалом» дублем покажутся 99% всех остальных клубов планеты.