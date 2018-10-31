Каталония не отпускает Неймара. За трансфер в «Барсу» ему грозят 6 лет тюрьмы

Источник: AFP 2018

Что происходит?

Нападающему «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймару грозит реальный тюремный срок — до шести лет лишения свободы. Это старая история, связанная с трансфером футболиста из «Сантоса» в «Барселону» в 2013 году. По информации зарубежных СМИ, испанский суд начал сейчас перепроверку документов по этому делу. Теперь оно будет рассматриваться в присутствии трёх судей. Неймар среди прочих участников процесса обвиняется в мошенничестве и коррупции.

В качестве истца выступает инвестиционный фонд DIS, который являлся владельцем прав на бразильского нападающего во время проведения сделки. «Барселона» официально объявляла, что сумма трансфера Неймара составила 57,1 млн евро, из которых 40 млн достались семье футболиста, а ещё 17,1 млн — бразильскому клубу. В результате DIS как владелец прав на игрока получил лишь 6,8 млн евро из суммы, вырученной «Сантосом» с трансфера. Но по версии испанского суда, сделка на самом деле обошлась «Барселоне» как минимум в 83 млн евро. Называлась и другая сумма — 95 млн евро. Много «подводных камней».

Кто ещё проходит по этому делу?

Помимо Неймара перед судом по обвинению в коррупции предстанут его родители, нынешний президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу и его предшественник Сандро Росель. Последний, к слову, находится под арестом с мая 2017-го, так как обвиняется в отмывании денег и создании организованной преступной группировки. Кроме того, в данном деле замешан экс-президент «Сантоса» Одилио Родригес.

Основатель фонжда DIS Делсир Сонда утверждал, что отец Неймара получил взятку от Роселя, чтобы трансфер молодой бразильской звезды в каталонский клуб состоялся.

«Это особый вид коррупции, в которой мы обвиняем отца игрока. Сначала ему дали 10 млн евро, оформив это как ссуду. Тем временем сам Неймар подписал 17 документов и получал деньги от “Барселоны”, будучи игроком “Сантоса”. С этической точки зрения это некорректно. Меня предали и Неймар, и его родители», — говорил в интервью Делсир.

Отец Неймара уверял, что экономические права DIS распространялись лишь на контракт его сына с «Сантосом» и все деньги по договору были заплачены. Изучение дела длилось до лета 2016-го, после чего было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Тогда Неймар и его отец обвинялись по статьям, которые предусматривали наказание в виде лишения свободы от шести месяцев до двух лет. Однако в октябре того же года налоговая полиция Испании обратилась в суд о пересмотре. Её запрос был одобрен. Теперь, кажется, всё серьёзнее.

Есть ли расследование в Бразилии?

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На родине Неймара тоже велось расследование в отношении футболиста, его отца и агента в одном лице Неймара Сантоса-старшего, а также Бартомеу и Роселя. Они подозревались в фальсификации документов, подкупах и уклонении от выплаты налогов. Однако в июле прошлого года фигуранты дела были оправданы федеральной прокуратурой Бразилии.

«Процесс официально закрыт, что доказывает легальность всех наших документов. Обвинения длились четыре года, и за это время нам с нашей семьёй, а также сотрудниками наших предприятий пришлось немало помучиться. Сейчас мы очень счастливы», — говорил отец Неймара.

В 2017-м ФИФА в результате собственного расследования тоже признала переход бразильца из «Сантоса» в «Барселону» законным.