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14Класико закончилось разгромом мадридского «Реала»
23:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» разгромил «Мелилью» в Кубке Испании в первом матче после ухода Лопетеги

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Мелилья» принимала «Реал».

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Источник: AFP 2018

Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль Альварес Кларо» и завершилась уверенной победой мадридской команды со счётом 4:0.

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Карим Бензема, Марко Асенсио, Альваро Одриосола и Кристо Гонсалес. Это первый матч «Реала» после увольнения с поста главного тренера команды Хулена Лопетеги. В роли исполняющего обязанности наставника мадридцев в этой встрече был аргентинский специалист Сантьяго Солари.

Ответный матч «Реал» и «Мелилья» проведут 5 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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