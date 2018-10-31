«Реал» разгромил «Мелилью» в Кубке Испании в первом матче после ухода Лопетеги

В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Карим Бензема, Марко Асенсио, Альваро Одриосола и Кристо Гонсалес. Это первый матч «Реала» после увольнения с поста главного тренера команды Хулена Лопетеги. В роли исполняющего обязанности наставника мадридцев в этой встрече был аргентинский специалист Сантьяго Солари.