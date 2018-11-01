«Лестер Сити» опубликовал обращение сына погибшего владельца клуба
«Лестер Сити» на официальном сайте опубликовал обращение Айяватта Шривадданапрабха, сына погибшего при крушении вертолёта владельца клуба Вишая Шривадданапрабха.
«Лестер Сити» на официальном сайте опубликовал обращение Айяватта Шривадданапрабха, сына погибшего при крушении вертолёта владельца клуба Вишая Шривадданапрабха.
«Я хотел бы поблагодарить всех от всего сердца за эту невероятную поддержку. То, что произошло, заставило меня понять, насколько важен мой отец для многих людей во всём мире, и меня тронуло то, что многие приняли эту трагедию близко к сердцу.
Я чрезвычайно горжусь тем, что у меня такой необыкновенный отец. В течении долгого времени папа учил меня быть сильным и заботиться о семье. Он любил свою семью. Он превратил «Лестер Сити» в семью. Я горжусь тем, что эта семья, которую он построил, поддерживает друг друга в печальное время.
Папа знал способ, как научить меня жизни и работе, не делая это похожим на урок или нотацию. Он был моим наставником и образцом для подражания. Я сделаю всё, чтобы продолжить его дело и реализовать его мечты.
Мы с семьёй хотим поблагодарить каждого за искреннюю поддержку и добрые слова в самое трудное для нас время. Я скучаю по тебе, папа, от всего сердца", — говорится в обращении.