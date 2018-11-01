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02:18 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лестер Сити» опубликовал обращение сына погибшего владельца клуба

«Лестер Сити» на официальном сайте опубликовал обращение Айяватта Шривадданапрабха, сына погибшего при крушении вертолёта владельца клуба Вишая Шривадданапрабха.

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Источник: Reuters

«Я хотел бы поблагодарить всех от всего сердца за эту невероятную поддержку. То, что произошло, заставило меня понять, насколько важен мой отец для многих людей во всём мире, и меня тронуло то, что многие приняли эту трагедию близко к сердцу.

Я чрезвычайно горжусь тем, что у меня такой необыкновенный отец. В течении долгого времени папа учил меня быть сильным и заботиться о семье. Он любил свою семью. Он превратил «Лестер Сити» в семью. Я горжусь тем, что эта семья, которую он построил, поддерживает друг друга в печальное время.

Папа знал способ, как научить меня жизни и работе, не делая это похожим на урок или нотацию. Он был моим наставником и образцом для подражания. Я сделаю всё, чтобы продолжить его дело и реализовать его мечты.

Мы с семьёй хотим поблагодарить каждого за искреннюю поддержку и добрые слова в самое трудное для нас время. Я скучаю по тебе, папа, от всего сердца", — говорится в обращении.

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