«Милан» вырвал победу в матче с «Дженоа», забив в концовке

Хозяева поля вышли вперёд в счёте благодаря голу Сусо на 4-й минуте. «Дженоа» удалось отыграться на 56-й минуте, когда защитник «Милана» Алессио Романьоли провёл мяч в собственные ворота. Однако точный удар всё того же Романьоли на первой компенсированной минуте второй тайма принёс победу миланской команде. Таким образом, «Дженоа» продлил до четырёх матчей серию без побед в чемпионате Италии (две ничьи, два поражения).