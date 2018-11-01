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02:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Милан» вырвал победу в матче с «Дженоа», забив в концовке

В перенесённом матче 1-го тура чемпионата Италии «Милан» принимал на своём поле «Дженоа».

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Источник: AP 2018

Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Хозяева поля вышли вперёд в счёте благодаря голу Сусо на 4-й минуте. «Дженоа» удалось отыграться на 56-й минуте, когда защитник «Милана» Алессио Романьоли провёл мяч в собственные ворота. Однако точный удар всё того же Романьоли на первой компенсированной минуте второй тайма принёс победу миланской команде. Таким образом, «Дженоа» продлил до четырёх матчей серию без побед в чемпионате Италии (две ничьи, два поражения).

«Милан» (18 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Дженоа» (14) — на 11-й строчке.

Милан 2:1
Первый тайм: 1:0
Дженоа
31.10.2018, 22:30 основной раунд: 1-й тур Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Дженнаро Гаттузо Иван Юрич
Голы
4′ Хесус Хоакин Сусо (Хакан Чалханоглу) 8
90+1′ Алессио Романьоли 13
13 Алессио Романьоли 57′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Алессио Романьоли 13
Матео Пабло Музаккьо 22
83′ Рикардо Родригес 68
Темуе Бакайоко 14
50′ Франк Кессье 79
Хесус Хоакин Сусо 8
Гонсало Игуаин 9
Патрик Кутроне 63
63′ Диего Лаксальт 93
Иньяцио Абате 20
83′ Хакан Чалханоглу 10
Самуэль Кастильехо 7
97 Йонуц Раду
3 Корай Гюнтер
4 Доменико Кришито 43′
14 Давиде Бираски
87 Эрвин Зуканович
22 Дарко Лазович
24 Даниэль Бесса
11 Кристиан Куаме
8 Соуза Орестес Калдейра Ромулу 67′
44 Мигел Велозу 80′
15 Лука Маццителли 78′
40 Стефан Омеонга
9 Кшиштоф Пентек 85′
19 Горан Пандев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
28 Удары (всего) 9
9 Удары в створ 2
7 Угловые 2
10 Фолы 18
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Фабрицио Паскуа (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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