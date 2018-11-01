«Милан» вырвал победу в матче с «Дженоа», забив в концовке

Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Хозяева поля вышли вперёд в счёте благодаря голу Сусо на 4-й минуте. «Дженоа» удалось отыграться на 56-й минуте, когда защитник «Милана» Алессио Романьоли провёл мяч в собственные ворота. Однако точный удар всё того же Романьоли на первой компенсированной минуте второй тайма принёс победу миланской команде. Таким образом, «Дженоа» продлил до четырёх матчей серию без побед в чемпионате Италии (две ничьи, два поражения).
«Милан» (18 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, «Дженоа» (14) — на 11-й строчке.