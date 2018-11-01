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02:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал» одержали победы в Кубке английской лиги

В матче 4-го раунда Кубка английской лиги «Челси» принимал на своём поле «Дерби Каунти».

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Источник: Reuters

Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Точным ударом в составе победителей отметился Сеск Фабрегас, а ещё два гола в свои ворота провели футболисты «Дерби Каунти» Фикайо Томори и Ричард Кио. За гостей голы забили Джек Мэрриот и Мартин Уогхорн.

В другом матче турнира «Тоттенхэм Хотспур» на выезде обыграл «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 3:1. В составе «шпор» дубль оформил Сон Хын Мин, а ещё один мяч записал на свой счёт Фернандо Льоренте. За «молотобойцев» отличился Лукас Перес.

В ещё одной встрече Кубка английской лиги «Арсенал» на своём поле обыграл «Блэкпул» со счётом 2:1 благодаря годам Штефана Лихтштайнера и Эмиля Смита. Обе команды завершали матч вдесятером после удалений игроков во втором тайме.

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