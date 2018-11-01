«Барселона» обыграла «Культураль Леонесу» в Кубке Испании благодаря голу Лангле

Встреча команд состоялась на стадионе «Мунисипаль Рейно де Леон» в Леоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 91-й минуте гости забили единственный гол в матче — его автором стал французский защитник Клеман Лангле, который вышел на замену в середине второго тайма. Полузащитник хозяев Серхио Маркос был удалён с поля на 94 минуте. В заявку на эту встречу не попало несколько футболистов основного состава «Басрелоны».