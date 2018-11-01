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02:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселона» обыграла «Культураль Леонесу» в Кубке Испании благодаря голу Лангле

В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Культураль Леонеса» принимала «Барселону».

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Источник: AP 2018

Встреча команд состоялась на стадионе «Мунисипаль Рейно де Леон» в Леоне и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 91-й минуте гости забили единственный гол в матче — его автором стал французский защитник Клеман Лангле, который вышел на замену в середине второго тайма. Полузащитник хозяев Серхио Маркос был удалён с поля на 94 минуте. В заявку на эту встречу не попало несколько футболистов основного состава «Басрелоны».

Ответный матч «Барселона» и «Культураль Леонеса» проведут 5 декабря в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

Напомним, что каталонский клуб является действующим обладателем трофея.

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