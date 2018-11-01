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09:01 (мск), источник: ТАСС

«Дерби Каунти» во главе с Лэмпардом проиграл «Челси» в 1/8 финала Кубка английской лиги

ТАСС, 1 ноября. «Челси» одержал победу над «Дерби Каунти», которым руководит бывший игрок лондонцев Фрэнк Лэмпард, со счетом 3:2 в гостевом матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

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Источник: AP 2018

В составе победителей голом отметился Сеск Фабрегас (41-я минута). Еще два мяча футболисты «Дерби» забили в свои ворота — Фикайо Томори (5) и Ричард Кио (21). У гостей отличились Джек Мэрриот (9) и Мартин Уогхорн (27).

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В четвертьфинале «Челси» сыграет с «Борнмутом». Встреча состоится состоится в середине декабря.

Лэмпард возглавил «Дерби» 31 мая 2018 года, подписав контракт на три года. Под его руководством команда провела 19 матчей во всех турнирах, одержав 10 побед, четыре раза сыграв вничью и потерпев пять поражений. В Чемпионшипе (второй по силе дивизион чемпионата Англии — прим. ТАСС) «Дерби» идет на шестом месте, отставая от лидера на четыре очка.

Результаты других матчей дня:

«Арсенал» — «Блэкпул» — 2:1;.

«Вест Хэм» — «Тоттенхэм» — 1:3;.

«Мидлсбро» — «Кристал Пэлас» — 1:0.

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