«Дерби Каунти» во главе с Лэмпардом проиграл «Челси» в 1/8 финала Кубка английской лиги

В составе победителей голом отметился Сеск Фабрегас (41-я минута). Еще два мяча футболисты «Дерби» забили в свои ворота — Фикайо Томори (5) и Ричард Кио (21). У гостей отличились Джек Мэрриот (9) и Мартин Уогхорн (27).

Лэмпард возглавил «Дерби» 31 мая 2018 года, подписав контракт на три года. Под его руководством команда провела 19 матчей во всех турнирах, одержав 10 побед, четыре раза сыграв вничью и потерпев пять поражений. В Чемпионшипе (второй по силе дивизион чемпионата Англии — прим. ТАСС) «Дерби» идет на шестом месте, отставая от лидера на четыре очка.