Следующий соперник «Астаны» по группе Лиги Европы проиграл аутсайдеру и вылетел из Кубка

Чешский «Яблонец» в гостях в рамках 1/8 финала проиграл «Карвине» — 0:1. Победный гол на 49-й минуте забил защитник Ян Кривак. В таблице чемпионата «Яблонец» с 23 очками занимает шестое место, а «Карвина» с 11 баллами идет 14-й из 16 команд.

В четвертьфинал Кубка Украины вышли футболисты киевского «Динамо», которые в гостях со счетом 3:1 обыграли «Минай» из третьей по силе лиге. На 21-й минуте аутсайдер неожиданно вышел вперед, но дубль Николая Шапаренко, забившего на 50-й и 54-й минутах, и мяч Дениса Гармаша на 58-й принесли победу динамовцам.

Напомним, что в группе К Лиги Европы с пятью очками лидирует «Астана», которая опережает «Динамо» по разнице мячей. Третью строчку с тремя баллами занимает французский «Ренн», а «Яблонец» набрал два очка и замыкает таблицу.