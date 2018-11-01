«Боруссия» обыграла «Унион Берлин» и вышла в 1/8 финала Кубка Германии

Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 3:2. В составе «Боруссии» мячи забили Кристиан Пулишич (40-я минута), Максимилиан Филипп (73) и Марко Ройс (120, пенальти). У «Унион Берлина» дублем отметился Себастьян Польтер (63, 87).
Результаты других матчей игрового дня:
«Ганза» — «Нюрнберг» — 2:3 (по пенальти — 2:4);.
«Кельн» — «Шальке» — 1:2 (по пенальти — 5:6);.
«Вайхе» — «Вердер» — 1:5;.
«Арминия» — «Дуйсбург» — 0:3;.
«Боруссия» М — «Байер» — 0:5;.
«Лейпциг» — «Хоффенхайм» — 2:0;.
«Хольштайн» — «Фрайбург» — 2:1.