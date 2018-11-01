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09:05 (мск), источник: ТАСС

«Боруссия» обыграла «Унион Берлин» и вышла в 1/8 финала Кубка Германии

ТАСС, 1 ноября. Дортмундская «Боруссия» одержала победу над клубом Второй Бундеслиги (2-й дивизион Германии) «Унион Берлин» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Германии по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась в дополнительное время со счетом 3:2. В составе «Боруссии» мячи забили Кристиан Пулишич (40-я минута), Максимилиан Филипп (73) и Марко Ройс (120, пенальти). У «Унион Берлина» дублем отметился Себастьян Польтер (63, 87).

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Результаты других матчей игрового дня:

«Ганза» — «Нюрнберг» — 2:3 (по пенальти — 2:4);.

«Кельн» — «Шальке» — 1:2 (по пенальти — 5:6);.

«Вайхе» — «Вердер» — 1:5;.

«Арминия» — «Дуйсбург» — 0:3;.

«Боруссия» М — «Байер» — 0:5;.

«Лейпциг» — «Хоффенхайм» — 2:0;.

«Хольштайн» — «Фрайбург» — 2:1.

Боруссия Д
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