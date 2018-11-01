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10:16 (мск), источник: Vesti.kz

Лучший бомбардир в истории «Астаны» залечил травму и сыграл в Кубке Испании

Футболисты «Алавеса» сыграли вничью с «Жироной» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 2:2. У хозяев на 63-й минуте отличился Рубен Собрино, а на 88-й — Мартин Агиррегабириа. В составе «Жироны» автором гола на 18-й минуте стал Педро Алькало, а мяч, спасший от поражения, на 96-й забил Эрик Монтес.

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У «Алавеса» на 67-й минуте вышел ганский форвард Патрик Твумаси, заменивший нападающего сборной Швеции Йона Гвидетти. Для африканца, который залечил травмы, этот матч стал первым с 16 сентября. Всего в Ла Лиге Твумаси пока провел две игры, дважды выйдя на замену.

Ответный матч «Жирона» и «Алавес» проведут 5 декабря. В таблице Ла Лиги клуб Твумаси с 20 очками идет на втором месте, отставая на балл от «Барселоны», а «Жирона» с 13 очками занимает десятую строчку из 20 клубов.

Напомним, о трансфере Твумаси в «Алавес» было объявлено в конце июля. Точная сумма не раскрывается, но по данным Transfermarkt испанцы заплатили «Астане» три миллиона евро, что делает ганца самым дорогим игроком в истории КПЛ.

23-летний Твумаси ушел из «Астаны» в статусе лучшего бомбардира в истории клуба. Он играл за столичную команду с лета 2013 года. На счету ганца 69 голов и 27 голевых передач в 171 матче.

Вместе с «Астаной» Твумаси четырежды выигрывал чемпионат Казахстана, один раз завоевал Кубок РК и дважды — Суперкубок, а также играл в групповом раунде Лиги чемпионов и выходил в 1/16 финала Лиги Европы.

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