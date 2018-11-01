Лучший бомбардир в истории «Астаны» залечил травму и сыграл в Кубке Испании

Игра завершилась со счетом 2:2. У хозяев на 63-й минуте отличился Рубен Собрино, а на 88-й — Мартин Агиррегабириа. В составе «Жироны» автором гола на 18-й минуте стал Педро Алькало, а мяч, спасший от поражения, на 96-й забил Эрик Монтес.

У «Алавеса» на 67-й минуте вышел ганский форвард Патрик Твумаси, заменивший нападающего сборной Швеции Йона Гвидетти. Для африканца, который залечил травмы, этот матч стал первым с 16 сентября. Всего в Ла Лиге Твумаси пока провел две игры, дважды выйдя на замену.

Ответный матч «Жирона» и «Алавес» проведут 5 декабря. В таблице Ла Лиги клуб Твумаси с 20 очками идет на втором месте, отставая на балл от «Барселоны», а «Жирона» с 13 очками занимает десятую строчку из 20 клубов.

Напомним, о трансфере Твумаси в «Алавес» было объявлено в конце июля. Точная сумма не раскрывается, но по данным Transfermarkt испанцы заплатили «Астане» три миллиона евро, что делает ганца самым дорогим игроком в истории КПЛ.

23-летний Твумаси ушел из «Астаны» в статусе лучшего бомбардира в истории клуба. Он играл за столичную команду с лета 2013 года. На счету ганца 69 голов и 27 голевых передач в 171 матче.