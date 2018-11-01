Бывший хавбек «Астаны» помог своему клубу одержать волевую победу в матче Кубка Испании

Игра завершилась со счетом 2:1. На 26-й минуте «Кордоба» вышла вперед после автогола Бруно Гонсалеса, но дубль Хайме Маты принес «Хетафе» волевую победу — в компенсированное время первого тайма он реализовал пенальти, а на 90-й забил с игры.

У «Хетафе» все 90 минут отыграл бывший хавбек «Астаны» Неманья Максимович. Для серба этот матч стал первым в Кубке, но в чемпионате он провел девять полных встреч за десять туров.

Отметим, что «Хетафе» с 15 очками занимает восьмое место из 20 клубов Ла Лиги, а «Кордоба» с восемью очками идет на последней, 20-й, строчке в таблице Сегунды — второго по силе дивизиона. Ответный матч команды проведут 5 декабря.

Напомним, в «Хетафе» 23-летний Максимович перешел в середине июля за 5,5 миллиона евро, подписав шестилетний контракт. В прошлом сезоне серб провел 15 матчей в Ла Лиге за «Валенсию», в которой не сумел стать игроком основного состава. При этом «летучие мыши» могут выкупить Максимовича за фиксированную сумму в ближайшие три года.

До Испании Максимович выступал за «Астану». В казахстанский клуб он перешел в начале 2015 года, а уехал летом 2017 в качестве свободного агента. С «Астаной» Максимович дважды выигрывал чемпионат Казахстана, становился обладателем Кубка страны, играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.