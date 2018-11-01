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10:39 (мск), источник: Vesti.kz

Бывший хавбек «Астаны» помог своему клубу одержать волевую победу в матче Кубка Испании

Футболисты «Хетафе» в гостях обыграли «Кордобу» в первом матче 1/16 финала Кубка Испании, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра завершилась со счетом 2:1. На 26-й минуте «Кордоба» вышла вперед после автогола Бруно Гонсалеса, но дубль Хайме Маты принес «Хетафе» волевую победу — в компенсированное время первого тайма он реализовал пенальти, а на 90-й забил с игры.

У «Хетафе» все 90 минут отыграл бывший хавбек «Астаны» Неманья Максимович. Для серба этот матч стал первым в Кубке, но в чемпионате он провел девять полных встреч за десять туров.

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Отметим, что «Хетафе» с 15 очками занимает восьмое место из 20 клубов Ла Лиги, а «Кордоба» с восемью очками идет на последней, 20-й, строчке в таблице Сегунды — второго по силе дивизиона. Ответный матч команды проведут 5 декабря.

Напомним, в «Хетафе» 23-летний Максимович перешел в середине июля за 5,5 миллиона евро, подписав шестилетний контракт. В прошлом сезоне серб провел 15 матчей в Ла Лиге за «Валенсию», в которой не сумел стать игроком основного состава. При этом «летучие мыши» могут выкупить Максимовича за фиксированную сумму в ближайшие три года.

До Испании Максимович выступал за «Астану». В казахстанский клуб он перешел в начале 2015 года, а уехал летом 2017 в качестве свободного агента. С «Астаной» Максимович дважды выигрывал чемпионат Казахстана, становился обладателем Кубка страны, играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В историю КПЛ Максимович вошел как первый футболист, который перешел из казахстанского клуба в команду лиги ТОП-5 (чемпионаты Англии, Германии, Испании, Италии и Франции). Вторым таким игроком стал ганский форвард Патрик Твумаси, которого «Астана» этим летом продала в испанский «Алавес» за три миллиона евро.

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