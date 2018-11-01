«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» впервые в истории сыграют в финале Кубка Либертадорес

«Ривер Плейт» ранее выбил бразильский «Гремио». Двухматчевое противостояние завершилось вничью — 2:2. Однако за счет большего количества голов на чужом поле «Ривер Плейт» прошел дальше.
Матчи между «Бокой Хуниорс» и «Ривер Плейтом» являются одними из самых принципиальных в мировом футболе и носят название «Суперкласико». Обе команды представляют столицу Аргентины Буэнос-Айрес. Еще никогда ранее клубы не встречались друг с другом в финале Кубка Либертадорес.
Футболисты «Боки Хуниорс» шесть раз становились победителями турнира — 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007. «Ривер Плейт» выигрывал трофей трижды — 1986, 1996, 2015. Лидером по количеству побед является аргентинский «Индепендьенте» — семь раз (1964, 1965, 1972−1975, 1984).
Первая финальная встреча пройдет 7 ноября на стадионе «Монументаль» — домашней арене «Ривер Плейта». Второй матч состоится 28 ноября на «Бомбонере» — родном стадионе для «Боки Хуниорс».