«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» впервые в истории сыграют в финале Кубка Либертадорес

ТАСС, 1 ноября. Аргентинские клубы «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» впервые в истории разыграют между собой трофей Кубка Либертадорес. В ночь со среды на четверг «Бока Хуниорс» сыграла в ничью с «Палмейрасом» со счетом 2:2, однако за счет победы в первом полуфинальном матче (2:0), команда вышла в финал турнира.