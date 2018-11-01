«Кайрат» впервые за последние четыре сезона потерпел восемь поражений

Хуже в последние сезоны кайратовцы выступали в 2014 году, когда проиграли девять игр и заняли третье место в таблице. В 2013-м в пассиве алматинской команды было также восемь поражений, в сезонах-2015 и 2016 у нее было по пять проигрышей, а в 2017-м она уступила только в одной игре.