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10:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» впервые за последние четыре сезона потерпел восемь поражений

Провально складывается для «Кайрата» нынешний чемпионат Казахстана по футболу. Алматинцы в очередной раз выбыли из чемпионской гонки, став серебряными призерами, и впервые за последние четыре года потерпели восемь поражений, передает корреспондент Vesti.kz.

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Хуже в последние сезоны кайратовцы выступали в 2014 году, когда проиграли девять игр и заняли третье место в таблице. В 2013-м в пассиве алматинской команды было также восемь поражений, в сезонах-2015 и 2016 у нее было по пять проигрышей, а в 2017-м она уступила только в одной игре.

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Нынешняя статистика «Кайрата» может принять более удручающий вид, если подопечные Андрея Карповича не прервут свою текущую безвыигрышную серию из четырех матчей в оставшихся двух турах до завершения премьер-лиги.

Отметим, что матч 32-го тура «Кайрат» проведет на выезде с принципиальным соперником на внутренней арене «Астаной» (3 ноября), а в заключительном 33-м туре дома сыграет с «Шахтером» (11 ноября).

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