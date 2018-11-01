«Кайрат» впервые за последние четыре сезона потерпел восемь поражений

Хуже в последние сезоны кайратовцы выступали в 2014 году, когда проиграли девять игр и заняли третье место в таблице. В 2013-м в пассиве алматинской команды было также восемь поражений, в сезонах-2015 и 2016 у нее было по пять проигрышей, а в 2017-м она уступила только в одной игре.
Нынешняя статистика «Кайрата» может принять более удручающий вид, если подопечные Андрея Карповича не прервут свою текущую безвыигрышную серию из четырех матчей в оставшихся двух турах до завершения премьер-лиги.
Отметим, что матч 32-го тура «Кайрат» проведет на выезде с принципиальным соперником на внутренней арене «Астаной» (3 ноября), а в заключительном 33-м туре дома сыграет с «Шахтером» (11 ноября).