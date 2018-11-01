«Астана» попытается переманить «казахского Куарежму» у участника Лиги Европы
Атакующий полузащитник «Тобола» Максим Федин в зимнее межсезонье может сменить команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Атакующий полузащитник «Тобола» Максим Федин в зимнее межсезонье может сменить команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Уже второй сезон 22-летним футболистом интересуется «Астана». В конце прошлого года столичная команда делала предложение Федину, однако он предпочел продолжить свою карьеру в «Тоболе».
В предстоящее зимнее межсезонье «Астана» намерена укрепить среднюю линию рядом казахстанских футболистов и учитывая универсализм Максима, он будет одной из приоритетных целей.
В текущем сезоне Федин провел в чемпионате 27 матчей, забил один мяч и сделал пять голевых передач. Тем самым воспитанник павлодарской школы футбола помог «Тоболу» впервые за несколько лет завоевать медали чемпионата и выйти в Лигу Европы. Летом Федин отметился двумя голами в квалификации ЛЕ.
Отметим, что в соцсетях Федина стали называть «казахским Куарежмой» после красивого гола в домашнем матче второго отборочного раунда Лиги Европы — Федин забил в ворота «Пюника» в стиле португальского футболиста Рикарду Куарежмы, закрутив «шведой» (внешней стороной стопы) мяч в дальний угол.
В гостевом матче против сборной Латвии в Лиге наций Федин дебютировал в национальной сборной. На его счету также три гола и две голевые передачи в квалификации молодежного чемпионата Европы-2019.
Свою карьеру Федин начинал в дублирующей команде «Иртыша». Поиграл за столичный «Байтерек» в первой лиге. Затем на протяжении нескольких месяцев выступал в чемпионате Сербии в составе «Спартака» (Суботица). В 2016 и 2017 годах полузащитник защищал цвета «Атырау» и «Окжетпеса» в КПЛ.