«Астана» попытается переманить «казахского Куарежму» у участника Лиги Европы

Уже второй сезон 22-летним футболистом интересуется «Астана». В конце прошлого года столичная команда делала предложение Федину, однако он предпочел продолжить свою карьеру в «Тоболе».

В предстоящее зимнее межсезонье «Астана» намерена укрепить среднюю линию рядом казахстанских футболистов и учитывая универсализм Максима, он будет одной из приоритетных целей.

В текущем сезоне Федин провел в чемпионате 27 матчей, забил один мяч и сделал пять голевых передач. Тем самым воспитанник павлодарской школы футбола помог «Тоболу» впервые за несколько лет завоевать медали чемпионата и выйти в Лигу Европы. Летом Федин отметился двумя голами в квалификации ЛЕ.

Отметим, что в соцсетях Федина стали называть «казахским Куарежмой» после красивого гола в домашнем матче второго отборочного раунда Лиги Европы — Федин забил в ворота «Пюника» в стиле португальского футболиста Рикарду Куарежмы, закрутив «шведой» (внешней стороной стопы) мяч в дальний угол.

В гостевом матче против сборной Латвии в Лиге наций Федин дебютировал в национальной сборной. На его счету также три гола и две голевые передачи в квалификации молодежного чемпионата Европы-2019.