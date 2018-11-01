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11:25 (мск), источник: БЕЛТА

АБФФ удостоена награды УЕФА в развитии массового футбола

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект «Папа, мама, я — футбольная семья» ассоциации «Белорусская федерация футбола» получил награду года во время церемонии Союза европейских футбольных ассоциаций — UEFA Awards, сообщили БЕЛТА в пресс-службе федерации.

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Гала-вечер УЕФА, проходивший в рижском отеле «Рэдиссон Блю», назвал лауреатов в номинациях программы Grow, направленной на продвижение и развитие футбола. В одной из наиболее динамично развивающихся областей — сфере массового футбола — приз был отдан Белорусской федерации футбола. Как отметили в пресс-службе, членов жюри восхитила инициатива по проведению республиканских семейных фестивалей, воплощенная в проект «Папа, мама, я — футбольная семья». Беларусь удостоена награды из числа 27 соискателей, претендовавших на нее.

Фото АБФФ

«Наша инициатива была отмечена УЕФА. Массовый футбол — основа основ, на которой строится вся пирамида лучшей игры с мячом. Последние годы целенаправленно уделяем повышенное внимание работе с людьми, не вовлеченными в игру номер один профессионально. И сегодня счастливы не столько награде, сколько количеству семей, которые благодаря проекту приобщились к футболу», — отметил после награждения директор департамента маркетинга и коммуникаций федерации Юрий Садовский.

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