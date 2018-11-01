Болельщики усомнились в честном характере футбольного матча «Челси» — «Дерби»

Источник: AP 2018

Матч «Дерби» — «Челси» прошел в среду. Болельщики начали высказывать сомнения в социальных сетях на первых минутах встречи, когда защитник «Дерби» Фикайо Томори поразил собственные ворота. Томори выступает за «Дерби» с нынешнего сезона, он был арендован у «Челси».

Этот факт послужил причиной разговоров о нечестном характере игры.

Вскоре, на 21-й минуте, одноклубник 20-летнего защитника Ричард Кио удвоил преимущество соперника, записав на свой счет автогол. Кио никогда не имел никакого отношения к «Челси», но болельщики напомнили о прошлом главного тренера «Дерби» Фрэнка Лэмпарда, являвшегося на протяжении 13 лет лидером лондонского клуба.