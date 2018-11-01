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11:40 (мск), источник: ТАСС

Бывший член ФИФА подал апелляцию на решение о пожизненном отстранении от футбола

ТАСС, 1 ноября. Бывший глава Футбольной ассоциации Ганы (GFA) Квеси Ньянтакьи подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне на решение Международной федерации футбола (ФИФА) о пожизненном отстранении от футбольной деятельности. Слова Ньянтакьи приводит АP.

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«Я буду использовать доступные юридические каналы для исправления ситуации, — сказал Ньянтакьи, который ранее являлся членом совета ФИФА. — Несмотря на то, что я уже подал в отставку со всех постов в футбольных организациях, для меня это важно, поскольку я преследую цель очистить мое имя».

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В июне Ньянтакьи оказался в центре коррупционного скандала в ганском футболе после того, как вышел документальный фильм, в котором показывается, как он и другие высокопоставленные чиновники федерации берут взятки. После показа фильма правительство страны распустило ассоциацию и начало расследование.

Комитет по этике ФИФА признал Ньянтакьи виновным по трем пунктам кодекса этики. Ему запрещена любая деятельность в сфере футбола как на международном уровне, так и на национальном. Кроме того, на него наложен штраф в размере 500 тыс. швейцарских франков (около $498 тыс.).

Ньянтакьи занимал пост президента Футбольной ассоциации Ганы с 2005 года.

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