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11:04 (мск), источник: Vesti.kz

Как поражения «Астаны» и «Кайрата» повлияли на турнирное положение аутсайдеров КПЛ

«Астана» и «Кайрат» потерпели поражения в перенесенных играх 23-го тура чемпионата Казахстана по футболу. Столичный клуб в гостях уступил «Шахтеру» (1:3), тогда как алматинцы также на выезде проиграли «Кызыл-Жар СК» (1:2), передает корреспондент Vesti.kz.

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Если эти неудачи не сказались на турнирном положении лидеров («Астана» — чемпион, «Кайрат» — серебряный призер), то победы позволили «Шахтеру» покинуть подвал таблицы и подняться на десятое место, а «Кызыл-Жар СК» — закрепиться на восьмой строчке.

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Но это, конечно же, не означает, что они решили задачу по сохранению прописки в премьер-лиге. Тем более карагандинцы лишь по дополнительным показателям опережают идущего в таблице на 11-м месте «Иртыш», в то время как петропавловцев всего три пункта отделяют от зоны вылета. Так что все для них решится в последних двух турах чемпионата.

Кстати, некоторые борющиеся за выживание клубы в оставшихся матчах будут соперничать с немотивированными командами, что определенно повышает их шансы в борьбе за место под солнцем.

Напоминаем, что в 32-м туре (3 ноября) сыграют «Иртыш» — «Акжайык», «Кайсар» — «Жетысу», «Атырау» — «Актобе», «Кызыл-Жар СК» — «Ордабасы», «Шахтер» — «Тобол», «Астана» — «Кайрат».

В 33-м туре (11 ноября) встретятся «Астана» — «Иртыш», «Кайрат» — «Шахтер», «Тобол» — «Кызыл-Жар СК», «Ордабасы» — «Атырау», «Актобе» — «Кайсар», «Жетысу» — «Акжайык».

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