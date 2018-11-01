Как поражения «Астаны» и «Кайрата» повлияли на турнирное положение аутсайдеров КПЛ

Если эти неудачи не сказались на турнирном положении лидеров («Астана» — чемпион, «Кайрат» — серебряный призер), то победы позволили «Шахтеру» покинуть подвал таблицы и подняться на десятое место, а «Кызыл-Жар СК» — закрепиться на восьмой строчке.

Но это, конечно же, не означает, что они решили задачу по сохранению прописки в премьер-лиге. Тем более карагандинцы лишь по дополнительным показателям опережают идущего в таблице на 11-м месте «Иртыш», в то время как петропавловцев всего три пункта отделяют от зоны вылета. Так что все для них решится в последних двух турах чемпионата.