Как поражения «Астаны» и «Кайрата» повлияли на турнирное положение аутсайдеров КПЛ

Если эти неудачи не сказались на турнирном положении лидеров («Астана» — чемпион, «Кайрат» — серебряный призер), то победы позволили «Шахтеру» покинуть подвал таблицы и подняться на десятое место, а «Кызыл-Жар СК» — закрепиться на восьмой строчке.
Но это, конечно же, не означает, что они решили задачу по сохранению прописки в премьер-лиге. Тем более карагандинцы лишь по дополнительным показателям опережают идущего в таблице на 11-м месте «Иртыш», в то время как петропавловцев всего три пункта отделяют от зоны вылета. Так что все для них решится в последних двух турах чемпионата.
Кстати, некоторые борющиеся за выживание клубы в оставшихся матчах будут соперничать с немотивированными командами, что определенно повышает их шансы в борьбе за место под солнцем.
Напоминаем, что в 32-м туре (3 ноября) сыграют «Иртыш» — «Акжайык», «Кайсар» — «Жетысу», «Атырау» — «Актобе», «Кызыл-Жар СК» — «Ордабасы», «Шахтер» — «Тобол», «Астана» — «Кайрат».
В 33-м туре (11 ноября) встретятся «Астана» — «Иртыш», «Кайрат» — «Шахтер», «Тобол» — «Кызыл-Жар СК», «Ордабасы» — «Атырау», «Актобе» — «Кайсар», «Жетысу» — «Акжайык».