«Это безобразие». Экс-тренер «Кайрата» о последних неудачах клуба в чемпионате

«Турнирная ситуация, в принципе, ясная, но все равно не до такой же степени опускать руки. Этим, в общем-то, все и возмущены. Говорят народная команда, но она закрытая. Надо же что-то делать. Откровенно говоря, это безобразие, у меня слов нет. Не хочу ярлыки вешать, но так нельзя играть. Хорошо, мотивацию потеряли, но играть же нужно за свой имидж, при этом я не говорю о чести команды и так далее. За себя надо биться», — рассказал Гулямхайдаров.

— Как объясните решение клуба играть своими футболистами в последних турах.

— Так не делается. И чему молодежь научится? Молодых игроков нужно постепенно подпускать к составу, давать возможность играть по 15−20 минут, и то нужно выпускать тех, кто не испортит игру. А сейчас что-то ужасное творится в команде.

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— Правильно ли сделали, что сняли тренера, не дожидаясь завершения чемпионата?

— Надо было думать, когда его назначали. Если я правильно информирован, человек работал с детьми. А это команда мастеров, тем более у нас своя специфика, так как в основном играют необученные футболисты, которых надо учить. А испанец что? Говорят, что он — менеджер. Не понимаю этот термин, так как по мне, эти люди ни за что не отвечают. Тренер — другое дело, он и «физику» дает, и психологию, и все остальное. Хотя сегодня есть тренер по вратарям, тренер по нападающим, тренер по полузащитникам и так далее. А что тогда делает менеджер?

— Уровень легионеров соответствует амбициям клуба?

— Состав у «Кайрата» хороший, он ничем не уступает «Астане». Просто у столичного клуба есть игровая дисциплина, а у алматинцев ничего этого нет.

— Местные футболисты держат свой уровень?

— Стараются держать, но вопрос может быть в другом — в командном духе, его у «Кайрата» тоже нет. Этим и можно объяснить последние неудачи клуба в чемпионской гонке, то есть нет двух-трех лидеров, которые могли бы сказать: «А ну-ка собрались, а то позоримся». Сегодня такое поколение: «Ты меня не трогай и я тебя трогать не буду». Я же был на собраниях и видел, как они друг друга защищают, а защищают по тому, чтобы ничего не говорили, если завтра он сам на чем-нибудь попадется. На мой взгляд, «Кайрату» нужно угадать с тренером и поднять командный дух. Все же от тренера зависит многое.

— Как известно, клуб возглавит немецкий специалист, его имя будет озвучено по завершении сезона.

— Да ничего это не даст. У нас были и голландцы, и немцы, и испанцы, кого только не приглашали в клубы и сборную. Меня удивляло, когда говорили, что будем играть по голландской системе или немецкой. Возможно, и есть отличия в системе подготовки на детско-юношеском уровне, но у нас должен быть свой путь. Мы имеем и своих толковых тренеров, просто их «изничтожили». Вообще, следует проанализировать работу иностранных тренеров и понять, что они дали казахстанскому футболу. Не говорю о Стойлове, поскольку он многого добился и создал команду, которая четвертый год подряд играет на групповом этапе еврокубков. А, если Феррер с детьми работал, то что он мог дать? Ничего!