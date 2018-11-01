Хуже «Астаны» и «Тобола». «Кайрат» опустился на третье место по пропущенным голам в КПЛ

Если ранее кайратовцы по этому показателю уступали только «Астане», пропустившей 20 мячей в 31 матче, то сейчас их обошел «Тобол», в пассиве которого на восемь пропущенных мячей больше. Сами же алматинцы вынимали мяч из сетки собственных ворот в 30 случаях.
Самая худшая защита у пропустившего 45 раза «Атырау».
Кроме того, «Кайрат» после 31-го тура уступает принципиальному сопернику на внутренней «Астане» в списке самых результативных клубов чемпионата. В активе северян 59 голов, на счету кайратовцев на один забитый мяч меньше. Меньше всего голов у «Кызыл-Жар СК» и «Иртыша» — по 26.
Напомним, что «Кайрат» в последних четырех турах потерпел три поражения при одной ничьей, что, в общем-то, не помешало клубу в четвертый сезон подряд завоевать серебряные медали премьер-лиги. В оставшихся двух турах до завершения чемпионата подопечные Андрея Карповича на выезде встретятся с «Астаной» (3 ноября) и дома сыграют с «Шахтером» (11 ноября).