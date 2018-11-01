Текущие события
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Спартак0
Анжи0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Ростов1
Зенит1
Футбол. Кубок России
доп. время
Крылья Советов1
Краснодар1
Футбол. Кубок России
31.10
Ахмат0
Арсенал Т2
Футбол. Кубок России
31.10
Локомотив4
Енисей1
Футбол. Зарубежный
31.10
Милан2
Дженоа1
Все события
Фоторепортажи
10«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Динамо»
17«Спартак» впервые за семь лет обыграл ЦСКА. Как это было
19:17 (мск), источник: Матч ТВ

Рафинья переоделся в террориста на Хэллоуин и угодил в скандал

Игрок «Баварии» Рафинья стал героем скандальной истории, после того как переоделся в арабского террориста на Хэллоуин.

Наверх
Источник: Reuters

Внимание общественности привлекла фотография, которую выложил в Instagram одноклубник Рафиньи Жером Боатенг.

На снимке изображены игроки мюнхенского клуба в различных костюмах.

В углу фотографии пользователи социальных сетей заметили Рафинью, одетого в традиционные арабские одежды с коробками, декорированными под взрывчатку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Многие пользователи потребовали от Рафиньи и «Баварии» извиниться за инцидент.

— Мы разочарованы, что лживые медиа сформировали мнение Рафиньи и убедили его, что будет смешно изобразить арабов террористами. Он представляет «Баварию», а многие фанаты «Баварии» — арабы. Мы требуем извинений, — говорится в одном из постов в Twitter.

Рафинья выступает за «Баварию» с 2011 года и за это время завоевал в составе мюнхенской команды 15 трофеев.

Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов: «Меня могут отстранить на 10 лет. Мне плевать»
Юрий Гаврилов: «По методике Бескова я был самый хреновый футболист в команде»
В США прошел всемирный антидопинговый саммит без WADA
Магия чисел и фанаты Ханю: что ждало Загитову в Финляндии
Ставшая информатором WADA бегунья из РФ выступила в Белом доме
«Арсенал» готов отпустить Кононова в «Спартак» за 1 млн евро
Глава UFC пожелал Нурмагомедову полугодовой дисквалификации
«Трактор» прервал шестиматчевую победную серию «Барыса»
«Спартак» и «Анжи» играют в Кубке (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь