Рафинья переоделся в террориста на Хэллоуин и угодил в скандал

Источник: Reuters

Внимание общественности привлекла фотография, которую выложил в Instagram одноклубник Рафиньи Жером Боатенг.

На снимке изображены игроки мюнхенского клуба в различных костюмах.

В углу фотографии пользователи социальных сетей заметили Рафинью, одетого в традиционные арабские одежды с коробками, декорированными под взрывчатку.

Многие пользователи потребовали от Рафиньи и «Баварии» извиниться за инцидент.

— Мы разочарованы, что лживые медиа сформировали мнение Рафиньи и убедили его, что будет смешно изобразить арабов террористами. Он представляет «Баварию», а многие фанаты «Баварии» — арабы. Мы требуем извинений, — говорится в одном из постов в Twitter.