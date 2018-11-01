Рафинья переоделся в террориста на Хэллоуин и угодил в скандал
Игрок «Баварии» Рафинья стал героем скандальной истории, после того как переоделся в арабского террориста на Хэллоуин.
Игрок «Баварии» Рафинья стал героем скандальной истории, после того как переоделся в арабского террориста на Хэллоуин.
Внимание общественности привлекла фотография, которую выложил в Instagram одноклубник Рафиньи Жером Боатенг.
На снимке изображены игроки мюнхенского клуба в различных костюмах.
В углу фотографии пользователи социальных сетей заметили Рафинью, одетого в традиционные арабские одежды с коробками, декорированными под взрывчатку.
Многие пользователи потребовали от Рафиньи и «Баварии» извиниться за инцидент.
— Мы разочарованы, что лживые медиа сформировали мнение Рафиньи и убедили его, что будет смешно изобразить арабов террористами. Он представляет «Баварию», а многие фанаты «Баварии» — арабы. Мы требуем извинений, — говорится в одном из постов в Twitter.
Рафинья выступает за «Баварию» с 2011 года и за это время завоевал в составе мюнхенской команды 15 трофеев.