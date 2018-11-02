«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» в матче Кубка английской лиги
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» обыграли дома «Фулхэм» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» обыграли дома «Фулхэм» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
Встреча, прошедшая в четверг в Манчестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дубль сделал Брахим Диас (18-я и 65-я минуты).
«Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка лиги сыграет с победителем пары «Лестер» — «Саутгемптон».