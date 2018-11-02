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01:39 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» в матче Кубка английской лиги

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Футболисты «Манчестер Сити» обыграли дома «Фулхэм» в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в четверг в Манчестере, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Дубль сделал Брахим Диас (18-я и 65-я минуты).

«Манчестер Сити» в четвертьфинале Кубка лиги сыграет с победителем пары «Лестер» — «Саутгемптон».

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