«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги

В составе победителей дубль на своей счет записал 19-летний испанский форвард Брахим Диас. Нападающий отличился на 18-й и 65-й минутах. Весь матч провел на поле украинец Александр Зинченко, ранее выступавший за «Уфу» в Российской премьер-лиге (РПЛ). 21-летний футболист результативными действиями не отметился.