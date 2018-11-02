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08:11 (мск), источник: ТАСС

«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги

ТАСС, 2 ноября. «Манчестер Сити» на своем поле одержал победу над «Фулхэмом» со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.

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Источник: AP 2018

В составе победителей дубль на своей счет записал 19-летний испанский форвард Брахим Диас. Нападающий отличился на 18-й и 65-й минутах. Весь матч провел на поле украинец Александр Зинченко, ранее выступавший за «Уфу» в Российской премьер-лиге (РПЛ). 21-летний футболист результативными действиями не отметился.

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В четвертьфинале «Манчестер Сити» сыграет с победителем пары «Лестер» — «Саутгемптон», чей матч был перенесен на 27 ноября по причине трагедии, произошедшей с президентом «Лестера».

Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

«Арсенал» — «Тоттенхэм»;.

«Челси» — «Борнмут»;.

«Мидлсбро» — «Бертон Альбион».

Все встречи состоятся 18 декабря.

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