«Манчестер Сити» обыграл «Фулхэм» и вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
ТАСС, 2 ноября. «Манчестер Сити» на своем поле одержал победу над «Фулхэмом» со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
ТАСС, 2 ноября. «Манчестер Сити» на своем поле одержал победу над «Фулхэмом» со счетом 2:0 в матче 1/8 финала Кубка английской лиги.
В составе победителей дубль на своей счет записал 19-летний испанский форвард Брахим Диас. Нападающий отличился на 18-й и 65-й минутах. Весь матч провел на поле украинец Александр Зинченко, ранее выступавший за «Уфу» в Российской
В четвертьфинале «Манчестер Сити» сыграет с победителем пары «Лестер» — «Саутгемптон», чей матч был перенесен на 27 ноября по причине трагедии, произошедшей с президентом «Лестера».
Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
«Арсенал» — «Тоттенхэм»;.
«Челси» — «Борнмут»;.
«Мидлсбро» — «Бертон Альбион».
Все встречи состоятся 18 декабря.